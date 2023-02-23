Врач рассказала, как безопасно убрать веснушки

Совсем скоро в Россию пожалует весна. Она уже шлёт телеграммы в виде солнечный лучиков. Под их влиянием у некоторых людей с бледной кожей появляются веснушки. Одни рады им и считают своей особенностью, другие же твёрдо хотят избавиться. Это реально, но делать всё нужно правильно, чтобы не усилить пигментацию и не нанести вреда коже, рассказала врач-дерматолог Алёна Романова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В деле избавления от веснушек не стоит доверять отбеливающим рецептам из интернета, агрессивным пилингам и кислотам. В лучшем случае они могут «обрадовать» дерматитом, ожогами кожи и усилением пигментации, в худшем — появлением рубцов, аллергии и воспалительных участков с нагноением.

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Разумнее всего убирать пигментированные участки на коже под руководством опытного косметолога — он подскажет эффективные и безопасные методы.

В дополнение к процедурам, которые назначит специалист, можно использовать и домашний уход. Важно хорошо увлажнять кожу, чтобы она могла активно восстанавливаться после воздействия косметических процедур. Для снижения влияния солнца на кожу, начать уход за ней лучше уже в конце зимы. Утром умываться деликатными средствами, которые не сушат, а перед выходом на улицу обязательно наносить солнцезащитный крем.

Также полезно есть продукты с высоким уровнем витамина С. Это киви, капуста, яблоки, перец, клюква, цитрусы, смородина и другие. Этот витамин предупреждает пигментацию.

Крайне осторожно специалист призвала относиться к многочисленным «отбеливающим» рецептам, так как они не только неэффективны, но и могут навредить, если есть склонность к аллергии или раздражению кожи. Различные домашние маски не способны отбелить веснушки, а вот вызвать красные пятна, шелушение и раздражение — вполне.