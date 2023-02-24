Косметолог назвала основные причины раннего старения кожи

Врач-косметолог Татьяна Энтель рассказала про вредные привычки, которые приводят к раннему старению кожи и способы борьбы с ними.

Фото: Unsplash Unsplash

Раннее старение кожи вызывает недостаток сна. Люди мало отдыхают, что сказывается на состоянии здоровья и приводит к гормональному сбою. В организме происходят изменения, нарушается синтез гормона молодости - соматотропного гормона. Помимо этого, недостаток сна снижает синтез коллагена. Как следствие, появляются морщины и дряблость кожи - рассказал специалист «Известиям».

На втором месте среди вредных привычек алкоголь и курение. В день допустимо выпивать 125 мл вина или 30 мл крепких напитков. Стоит отказаться от никотина, смола изменяет структуру клетки кожи. Она становится серого цвета, теряет эластичность и провоцирует возникновение пигментации.