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4 часа назад

Успеть до тепла: как подготовить кожу к весне за пять шагов

Eva.ru

Во время долгой зимы наша кожа сталкивается с множеством испытаний: холод, ветер, отопление и сухой воздух в помещениях. Чтобы весной лицо выглядело ухоженным и сияющим, его необходимо подготовить до наступления тепла

Успеть до тепла: как подготовить кожу к весне за пять шагов
Фото: Eva.ruEva.ru

Весной так хочется расцветать, но после долгой зимы с недостатком солнца, стрессами и сезонными болезнями, это не так просто. Кожа лица требует особенного ухода: всего пять шагов подготовят вас к новому сезону и позволят отказаться от плотных тональных кремов.

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Глубокое очищение

Зимой клеточное обновление происходит медленнее, отмершие частички эпидермиса остаются на лице и не дают полноценно работать уходовым средствам. Поэтому до наступления солнечных дней так важно избавиться от ороговевших частичек. Вооружитесь кислотными пилингами-скатками или энзимной пудрой.

Эти продукты помогут мягко очистить кожу, не травмируя ее. Умывайтесь энзимной пудрой 2-3 раза в неделю на ночь, чтобы вернуть лицу сияние и выровнять тон кожи.

Отказ от кислот

Глубокой осенью и зимой кислотные продукты настоящий маст хэв, но перед приходом весны с ними стоит быть максимально осторожными. Кислоты могут привести к появлению пигментации, если на улице светит яркое солнышко. Замените кислотные тоники и маски на более щадящие, попробуйте азиатские тонеры — они обеспечат глубокое увлажнение.

Витамины и увлажнение

Конечно, зимой вы тоже пользовались увлажняющими кремами, но перед весной стоит усилить воздействие бьюти-продуктов. Идеальный вариант — курс сывороток или масок с витаминами и гиалоурановой кислотой. Такие средства продаются в любом косметическом магазине и чаще всего представляют набор ампул: вечером после очищения и тонизирования кожи вскройте один флакон, нанесите на лицо и сделайте легкий массаж. Через 10 дней кожа заметно преобразится.

Витамин С и ретинол

Эти компоненты незаменимы, чтобы вернуть коже тонус и освежить ее после долгой зимы. Не стоит менять весь уход, достаточно выбрать один продукт — например, сыворотку с витамином С или ретинолом и пользоваться им два раза в день. Кожа скажет спасибо.

Защита от солнца

С таким девизом мы теперь живем до осени. Ультрафиолет разрушает эластин и коллаген, которые отвечают за упругость кожи. Поэтому не перестанем напоминать, что солнцезащитный крем – один из главных спасителей от преждевременного старения. Уже к середине апреля активность солнца повышается, а кожа, которая за зиму от него отвыкла, становится еще более чувствительной. Поэтому в марте будет достаточно средств с фактором защиты SPF 15–25. А в конце апреля – не ниже SPF 30.

Выбирайте средства с легкой текстурой, на них тональная основа будет держаться дольше. И помните, что смывать SPF можно только гидрофильным маслом, иначе средство забьет поры и приведет к акне.

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