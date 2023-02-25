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34 минуты назад

Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от целлюлита

Вечерняя Москва

Врачи сообщили, что избавиться от целлюлита можно с помощью изменения рациона. Его следует сделать сбалансированным, нужно исключить употребление большого количества жирной, соленой и сладкой пищи.

Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от целлюлита
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам медиков, необходимо больше употреблять овощей, которые имеют клетчатку и витамины. Они положительно влияют на обмен веществ и помогают улучшить микрофлору кишечника.

Фрукты и ягоды тоже положительно сказываются на работе пищеварения, ускоряют метаболизм, тормозят всасывание сахара. Бобовые также хорошо подойдут. Они должны составлять 45–65 процентов от всего рациона.

Специалисты рассказали, что гречка, пшеница, рис, киноа, булгур, грубая овсянка и ячмень станут отличным гарниром. Эти продукты содержат сложные углеводы, которые дольше расщепляются и гарантируют длительное чувство насыщения.

Белковые продукты должны составлять от 10 до 35 процентов от всего суточного рациона, сообщается на портале Food.ru.

Лишний вес — это комплексная проблема организма, которая выражается не только в гормональных нарушениях и в наличии в тех или иных привычек в питании. Немаловажную роль в этом вопросе играет психологический аспект. Пластический хирург Лия Гавашели в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, почему после липосакции лишний вес может вернуться.

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