Названы продукты, из-за которых стареет ваша кожа

Продукты, вызывающие преждевременное увядание кожи и негативно влияющие на организм, перечислила врач общей практики, дерматолог, геронтолог, anti-age терапевт Елена Кудашкина. Об этом она рассказала в беседе с «Мослентой».

Фото: Кадр из фильма "Сек с большом городе 2" Кадр из фильма "Сек с большом городе 2"

Как объяснила геронтолог, зачастую мы используем еду не по назначению, заменяя ею удовольствие от жизни. Итогом неправильного отношения к еде могут стать частые воспаления, слабый иммунитет и преждевременное старение организма.

По словам врача, старение кожи вызывают быстрые углеводы. В первую очередь, стоит отказаться от них. Нужно сократить потребление сахара до минимума и перейти с трансжиров на полезные масла (натуральные животные жиры, оливковое масло).

Кроме того, рекомендуется перейти с жареных блюд на тушеные, исключить любое обработанное «мясо» — колбасы, сосиски, ветчину, а также чипсы, картофель фри и сладкую газированную воду, продолжила врач.