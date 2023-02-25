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3 часа назад

Врач Кудашкина назвала продукты, из-за которых увядает ваша кожа

Диана Товсепова

Продукты, вызывающие преждевременное увядание кожи и негативно влияющие на организм, перечислила врач общей практики, дерматолог, геронтолог, anti-age терапевт Елена Кудашкина. Об этом она рассказала в беседе с «Мослентой».

Названы продукты, из-за которых стареет ваша кожа
Фото: Кадр из фильма "Сек с большом городе 2"Кадр из фильма "Сек с большом городе 2"

Как объяснила геронтолог, зачастую мы используем еду не по назначению, заменяя ею удовольствие от жизни. Итогом неправильного отношения к еде могут стать частые воспаления, слабый иммунитет и преждевременное старение организма.

По словам врача, старение кожи вызывают быстрые углеводы. В первую очередь, стоит отказаться от них. Нужно сократить потребление сахара до минимума и перейти с трансжиров на полезные масла (натуральные животные жиры, оливковое масло).

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Кроме того, рекомендуется перейти с жареных блюд на тушеные, исключить любое обработанное «мясо» — колбасы, сосиски, ветчину, а также чипсы, картофель фри и сладкую газированную воду, продолжила врач.

Ранее мы писали о продуктах, которые портят внешность.

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