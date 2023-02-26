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3 часа назад

Врач рассказала о восстановлении после интимной пластики

Мослента

О подготовке к интимной пластике и восстановлении после нее рассказала в беседе с «Мослентой» пластический хирург столичной клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова.

Врач рассказала о восстановлении после интимной пластики
Фото: МослентаМослента

Если решение об операции принято, нужно правильно к ней подготовиться, сдать анализы и пройти обследование. Восстановительный период после операции занимает в среднем две недели, но какое-то время нужно будет и далее соблюдать меры предосторожности Зайнаб Рабаданова

Так, в течение месяца после интимной пластики следует ограничить физические нагрузки, исключить посещения бани и сауны и на два месяца отказаться от интимной жизни.

Желающим сделать интимную пластику и планирующим беременность женщинам нужно разнести по времени два этих события. «Дело в том, что беременным подобные операции противопоказаны, а после пластики необходим продолжительный половой покой. Поэтому можно сначала сделать интимную пластику, а через два-три месяца приступить к зачатию ребенка. Но лучше всего обратиться к хирургу уже после родов», — объяснила собеседница «Мосленты».

Ранее Рабаданова рассказала о влиянии интимной пластики на качество жизни. По ее словам, эта относительно новая сфера пластической хирургии помогает устранить врожденные или приобретенные аномалии развития половых органов, а также различные эстетические дефекты.

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