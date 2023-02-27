Почему появляются отеки и мешки под глазами

Одной из наиболее распространенных косметических проблем являются мешки и темные круги под глазами, которые старят лицо, сразу прибавляя несколько лет. Из-за мешков под глазами люди выглядят измученными и усталыми, а декоративная косметика позволяет справиться с этой бедой лишь отчасти. «Лента.ру» разобралась, что такое мешки под глазами и как их победить.

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Что представляют собой припухлости под глазами?

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Мешки под глазами бывают у людей любого возраста. Иногда они появляются временно, иногда присутствуют постоянно, но в любом случае это связано с увеличением объема периорбитальной жировой клетчатки. Он может увеличиваться как из-за физиологического отека, так и по причине патологического разрастания ткани.

Мешки под глазами, вызванные отеками, чаще всего носят временный характер. Они появляются из-за притока излишней лимфатической жидкости и в течение 20-24 часов исчезают. Оказывать влияние на кожу и подкожную клетчатку могут многие факторы, поскольку в этой области жировая ткань очень рыхлая, и отеки набухают достаточно легко. Однако в некоторых случаях мешки под глазами появляются вследствие различных заболеваний, например, инфекционных, или при болезнях почек. Тогда они присутствуют постоянно, и заниматься их лечением должен только специалист, — Кристина Мишина, врач-косметолог и нутрициолог.

Если говорить о физиологических отеках, то их причины, по словам врача-косметолога Кристины Мишиной, могут быть следующими.

Питание. Соленая и острая пища, особенно употребленная на ночь, часто вызывает отечность, поскольку соль задерживает воду. А вот калий, который содержится в бобовых, петрушке, грибах, наоборот, оказывает противоположное действие. Когда его в рационе достаточно, это способствует исчезновению отеков под глазами. Сахар тоже задерживает жидкость, и его следует избегать.

Вода очень важна для организма в целом и для здоровья кожи в частности, однако во избежание отеков и мешков ее не следует пить перед сном. А газировку не следует пить вообще в течение всего дня. Общий объем потребляемой жидкости должен быть около двух литров.

Недосып — одна из наиболее частых причин этой неприятности. Полноценный сон способствует нормализации микроциркуляции крови и лимфы в области глаз.

Сон на животе вниз лицом приводит к застою в капиллярах, а это со временем вызывает отечность. Старайтесь спать только на спине.

Малоподвижный образ жизни. Недостаток мышечной активности, способствующей выведению жидкости, тоже способен стать причиной ее застоя — в том числе и в области глаз.

Вредные привычки. И алкоголь, и курение губительны для красоты глаз. Сюда же можно отнести зависимость от гаджетов — от их частого использования глаза краснеют и опухают.

Ошибки при уходе за глазами. Средства для век следует наносить не менее чем за полтора часа до сна, иначе есть риск получить отек. Кроме того, наносить крем следует по орбитальной кости, а не на само веко.

Какие заболевания могут стать причиной мешков под глазами?

Отеки, о которых было сказано выше, и малярные периорбитальные мешки — принципиально разные вещи. Малярные мешки, в отличие от отеков, не исчезают со временем и бывают либо врожденными, генетически обусловленными, либо вызваны проблемами со здоровьем, иногда достаточно серьезными.

Их могут вызывать следующие заболевания:

патологии мочевыделительной системы, например, острая почечная недостаточность, гломерулонефрит

психоэмоциональные расстройства, депрессия, стресс

болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

онкологические заболевания

варикозное расширение вен

аллергические реакции

болезни эндокринной системы и печени.

По мнению кардиолога Александра Тулянкина, если мешки под глазами долго не исчезают, нужно обратиться к врачу.

Иногда синяки и отеки под глазами становятся одними из первых признаков начинающегося заболевания, поэтому их не стоит игнорировать или списывать их появление на обычное переутомление. Если думаете, что дело в усталости, просто отдохните и проверьте, исчезли ли эти симптомы. Если отечность никуда не делась, сходите на обследование к врачу, — Александр Тулянкин, кардиолог.

Как избавиться от отеков и мешков под глазами?

Если известно, что мешки у вас под глазами не являются малярными или периорбитальными грыжами, их можно попробовать убрать при помощи таких домашних средств, как маски, массаж и разнообразные компрессы на глаза.

Вот наиболее эффективные маски, которые можно сделать в домашних условиях.

Тыквенная. Сырую тыкву натереть на мелкой терке и смешать с двумя ложками меда. Нанести на кожу, смыть через полчаса.

Яблочная. Тертое яблоко держать на глазах 10-15 минут. Можно использовать просто нарезанные дольки.

Огуречная. Свежий огурец натирают на терке и наносят на область глаз на полчаса. Можно добавить толченую петрушку, лимонный сок, мед.

Картофельная. Нарежьте картофель дольками и приложите к глазам. Можно использовать также тертый картофель.

Ледяная. Обернутые тканью кусочки льда можно прикладывать к глазам с утра при отеках от недосыпа и стресса. Они быстро сузят сосуды, но не держите лед больше двух минут.

Ромашковая. Пакетики с сушеными цветами ромашки следует заварить, охладить и положить на глаза на 10-15 минут. Таким же образом можно использовать и чайные пакетики с зеленым чаем.

Хорошим лимфодренажным и противоотечным средством является массаж: он улучшает кровообращение и отток лимфы. Область вокруг глаз можно массировать самостоятельно, главное — делать это очень аккуратно, избегая растягивания кожи и сильных нажимов.

Косметолог Кристина Мишина советует использовать специальный ролик из камня или металла: прокатывая его по нежной коже вокруг глаз, точно не нанесешь никаких повреждений, а холод материала, из которого он изготовлен, оказывает дополнительное противоотечное воздействие.

Еще одно эффективное средство для самостоятельного использования — это патчи или аппликаторы, гелевые пластинки, которые накладываются на нижние веки.

Существует также специальный лимфодренажный массаж для нормализации естественного лимфатического оттока, но его может выполнять только квалифицированный специалист.

Как радикально решить проблему мешков под глазами?

В случаях, когда мешки под глазами ярко выражены, домашние средства оказываются малоэффективны, и тогда на помощь приходят инновационные методики современной косметологии. На сегодня таковых имеется множество: мезонити, филлеры, мезо- и микротоковая терапия.

Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Микротоковая терапия оказывает воздействие на ткани эпидермиса и дермы, как и следует из названия, с помощью микротоков. Процедура активизирует естественные процессы в тканях, улучшает кровообращение и лимфатический отток. Филлеры, которые вводятся в ткани путем инъекций, созданы на основе гиалуроновой кислоты, натурального компонента, присутствующего в естественном виде в коже человека. С помощью этого вещества можно снять отеки и сгладить морщины. Подтяжка мезонитями (или нитевая блефаропластика) — процедура, имеющая очень заметный и практически мгновенный лифтинг-эффект. Нити вводятся непосредственно под кожу, уплотняют и разглаживают ее, создавая своего рода поддерживающий каркас. Мезотерапия позволяет справиться со множеством косметологических проблем, в том числе и с мешками под глазами, с помощью подкожных инъекций специальных препаратов, в состав которых входят витамины, минералы, та же гиалуроновая кислота, коллаген и эластин, гликолевая кислота и прочие средства, обладающие тем или иным воздействием на кожные покровы — в зависимости от цели, которую требуется достичь. Одной из разновидностей мезотерапии является биоревитализация. РФ-лифтинг вокруг глаз воздействует радиочастотными волнами на глубокие и средние слои эпидермиса. Радиоволны нагревают кожу и подкожно-жировую клетчатку до температуры 41-45 °C, что способствует активизации кровообращения и лимфодренажа, которая в итоге уменьшает мешки и синяки под глазами.

Однако в некоторых случаях и аппаратная косметология оказывается бессильна.

Такое происходит, когда причиной мешков под глазами является наследственность, то есть генетическая предрасположенность, или возрастные изменения. В обоих этих случаях образование излишков жировой ткани в области нижних век не связано с заболеванием, неправильным уходом или образом жизни, а обусловлены врожденным строением лица либо его естественными изменениями с течением лет. В таких случаях мешки иногда бывают довольно большими, заметно выраженными, и тогда, если вам это необходимо, избавиться от них можно только хирургическим путем. С помощью блефаропластики — малоинвазивной операции, в ходе которой удаляют излишки ткани в области верхних или нижних век. Блефаропластика может быть разных видов, она помогает справиться с проблемами нависшего века, малярных грыж, птоза, асимметрии. Эту операцию делают только в условиях стационара и под общим наркозом, — Кристина Мишина, врач-косметолог и нутрициолог.