В погоне за гладкой кожей женщины и мужчины прибегают к разным методам борьбы с нежелательными волосками: бритва, воск, шугаринг, эпиляторы. Все они эффективно решают проблему, однако лишь на несколько дней, а чтобы поддерживать достигнутый результат, нужно постоянно вести «борьбу». К тому же у каждого классического варианта наберется добрый десяток сопутствующих недостатков: болевые ощущения, раздражение, сложность проведения, регулярные денежные расходы и длительное проведение процедур.

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Современной же технологией с наиболее продолжительным результатом является удаление волос с помощью лазера. Она эффективна, практически безболезненна, а результат в среднем сохраняется на 3-5 лет. Разберемся в преимуществах и недостатках способа, а также расскажем о противопоказаниях лазерной эпиляции. Узнать больше о лазерной эпиляции можно по ссылке на профильном сайте bnkomi.ru.

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Преимущества лазерной эпиляции

Безопасность и отсутствие побочных последствий. Аппарат воздействует безвредным потоком света, определенной длины волны, только на волосяной фолликул, не проникая глубоко в слои эпидермиса. Лазер не способен вызвать онкологию и нарушение работы внутренних органов.

Неинвазивность. Лазерный луч работает с пигментом-меланином, окрашивающим волос без вреда коже. Невозможно появление трещин, ран, рубцов, раздражения. Инфицирование кожи так же исключено. При использовании современного оборудования дипломированным врачом-косметологом риск появления ожогов сводится к нулю.

Безболезненность. Рабочая насадка оснащена охлаждающим элементом, что создает отвлекающий, охлаждающий эффект. Во время процедуры пациент ощущает лишь слабое покалывание и тепло.

Результативность. При прохождении курса из 4-10 процедур, за период 6-9 месяцев, можно навсегда избавиться от лишних волос. В дальнейшем требуется проходить поддерживающие сеансы один раз в 1-2 года для удаления отдельных волосков.

Универсальность. Подходит для эпиляции любой части тела: от подмышек до чувствительных зон лица и глубокого бикини. Нельзя выполнять эту процедуру только на коже вокруг глаз.