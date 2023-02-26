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43 минуты назад

Хирург назвал россиянкам опасную пластику блогеров

Lenta.ru

Пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал россиянкам опасные пластические операции, которые популярны у блогеров. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 26 февраля.

Хирург назвал россиянкам опасную пластику блогеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь доктор выделил булхорн (операция по изменению формы верхней губы, направленная на ее подтяжку и увеличение — прим. «Ленты.ру»). По его словам, данное хирургическое вмешательство может сильно повлиять на внешний вид человека в худшую сторону.

«К сожалению, не все понимают, что данный вид пластики подходит единицам и делается строго по показаниям», — пояснил Гогиберидзе.

Эксперт рассказал, что удаление комков Биша помогает изменить черты лица и очертить подбородок. Однако собеседник издания предупредил, что с появлением первых признаков старения кожа начнет провисать, вследствие чего лицо будет визуально выглядеть усталым.

В заключение Гогиберидзе заявил, что для изменения внешнего вида пациенты часто прибегают к ринопластике. «Планируя данную операцию, следует довериться мнению компетентного пластического хирурга, который подберет анатомически подходящий нос», — уточнил врач.

Ранее в феврале пластический хирург Любовь Гауэр перечислила лучшие операции и косметологические процедуры для омоложения после 40 лет. Так, врач рекомендовала зрелым россиянкам присмотреться к эндоскопическому лифтингу лба, который поможет избавиться от морщин, заломов и нависших век с минимальной травматизацией. В то же время для улучшения вида зоны вокруг глаз выполняется круговая блефаропластика, уточнила эксперт.

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