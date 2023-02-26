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5 часов назад

Врач рассказала, какие проблемы с волосами можно решить

Секрет Фирмы

Отрастить длинные волосы или же сделать свою шевелюру погуще — некоторые инвестируют в такие проекты много времени и средств. Тем временем трихолог Наталья Щеплева предупредила, что любые рецепты из интернета и ритуалы вроде подстригания кончиков волос в особые дни лунного календаря, вряд ли смогут оказать кардинальное влияние на структуру волос. По её словам, можно улучшить их состояние, а вот изменить заложенное генетически не получится.

Врач рассказала, какие проблемы с волосами можно решить
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Поэтому если природой не была предусмотрена возможность отрастить косу, как у Рапунцель, добиться её какими-либо манипуляциями тоже вряд ли удастся. Другое дело, если недостатки у волос возникают совсем не по генетическим причинам.

Как объяснила врач «Доктору Питеру», причин у такого положения дел может быть несколько. Условно их можно разделить на физические и системные факторы.

К первым относятся неправильный уход за волосами, частый перегрев их феном, влияние погодных условий. Ко вторым — хронические заболевания, питание, операции, стресс, беременность. Ну а точную причину возникновения проблем, конечно, может определить только специалист. Без специальной диагностики самолечение, наоборот, может привести к ухудшению ситуации.

Ранее учёные объяснили, на какие проблемы организма указывает ранняя седина. Среди них неполадки со щитовидкой и даже генетические заболевания.

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