Любвеобильные пышки: чем привлекают мужчин дамы с аппетитными формами

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет, причем это же касается и вкуса на женщин. Кому-то нравятся подтянутые спортсменки, другим по душе астеничные худышки, чтобы косточки выпирали, ну а третьим милее всего аппетитные формы. Сегодня – о пышках. Объемные дамские формы мужской мозг подсознательно

Фото: Соцсети Соцсети

считывает как признак здоровья и достатка сил, а значит, с этой избранницей шансы обзавестись потомством выше. Этим во многом и обуславливается тяга к упитанным дамам. Сексолог Виталий АЗУРОВ рассказывает, почему еще они так притягательны и каковы они в любви.

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Признак страстности

С обложек глянцевых журналов, с экранов телевизоров, в Интернете и в кино – отовсюду на нас смотрят худые, даже часто костлявые девушки. Соответственно такой идеал красоты и воспринимается нормальным, а вот наличие «жирка» - уже настораживает. Однако далеко не всегда это так.

Комментарий специалиста: «Какие формы будут у девушки, во многом зависит не только от образа жизни и питания, но и в первую очередь от гормонального фона, - напоминает Виталий АЗУРОВ. – Эндокринологи выделяют несколько фенотипов фигуры в зависимости от преобладания соответствующих гормонов:

- андрогеновый. Это высокие, худощавые женщины, с дефицитом массы тела, молочные железы при этом развиты слабо. Либидо обычно снижено;

- сбалансированный. В организме одинаковое количество прогестерона и эстрадиола, у них обычно пропорциональное тело, но без явного перехода от талии к бедрам. Часто уровень талии завышен. Сексуальное желание в пределах нормы;

- прогестероновый. В организме преобладает прогестерон, поэтому и развиты как бедра, так и плечи. Жир распределяется в целом равномерно, но больше в верхней части туловища. Поэтому фигура напоминает мужскую. Сексуальное желание появляется только при влюбленности;

- эстрогеновый. Преобладает количество эстродиола, фигура по очертаниям напоминает «грушу» - объемные бедра, выраженная грудь. Избыток этого гормона дает сексуальную активность, как правило «эстрогеновые» дамы хороши в постели и сохраняют желание до самой старости. Однако этот же эстрадиол способствует накоплению лишнего веса, в частности в зоне бедер и ягодиц.

Получается, что мужчины не зря смотрят в сторону девушек с хорошо очерченными ягодицами и даже склонных к полноте. На уровне природных инстинктов они чувствуют, что такие партнерши, с преобладанием эстрадиола будут намного более страстными».

Не женщина, а королева красоты

Эталоны красоты в мире сильно разнятся. В Европе засматриваются на худышек, в Японии глаз оторвать не могут от высоких, в Африке любят дам с очень большими бедрами - чем больше попа, тем выше шансы удачно выйти замуж. В последние годы от новых стандартов бодипозитива стараются не отставать и ведущие Дома моды, все чаще приглашая на подиум моделей «в теле».

Самая известная манекенщица в категории «размер плюс» - Тесс ХОЛЛИДЕЙ весом в сто пятьдесят пять килограммов. В одном из интервью она призналась, что не страдает от недостатка мужского внимания, кроме того она призналась, что толстые люди не только часто и много занимаются сексом, но и делают это «чертовски хорошо!»

Комментарий специалиста: «Интимные ласки с обладательницами пышных форм имеют свои преимущества, - отмечает Виталий АЗУРОВ. – Во-первых жировая прослойка хорошо амортизирует. Учитывая, что большинство позиций предполагает контакт тазовых костей, «подушечка» в области бедер лишней не будет, иначе партнер будет все время ударяться о… кости. Чтобы избежать их, мужчина вынужден сбавлять темп, интенсивность самого процесса снижается, а вместе с этим и ощущения притупляются.

Еще один плюс «лишнего» веса – увеличивается и площадь тела, а значит, пространство для фантазий. Грудь, бедра, ягодицы - все можно гладить, пощипывать, легонько хлопать и в ответ ощущать вибрацию – настоящее удовольствие. А большая грудь и вовсе мечта практически каждого. Ее можно не только ласкать и покусывать, но и прижиматься, утыкаться, буквально «зарываться» между полусфер. Все вариации подобной сексуальной практики помогают продлить секс. Упругую мышцу, кости или кожу так же не сожмешь, не схватишь. Развитый мышечный рельеф хорош для картинки, но не дает таких же приятных тактильных ощущений.

Кроме того, большие формы невероятно пластичны, поэтому тело девушки двигается в такт движениям партнера. В определенных позициях будет «обратная реакция» при каждом толчке».

Оптимизм и жизнерадостность

Еще наши предки заметили связь между эмоциями человека и его весом. Не зря всех полных людей считали добродушными. Во многом это потому, что такие люди ни в чем себе не отказывают, умеют наслаждаться моментом, и их оптимизм и жизнелюбие заряжает позитивной энергией.

Комментарий специалиста: «С полными девушками намного проще в интиме, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Как правило, они давно перестали переживать по поводу своих внешних данных, научились любить и принимать свое тело и также легко принимают и недостатки партнеров. С ними не надо лишний раз напрягать пресс, держать форму, можно расслабиться и просто получать удовольствие. В то время как с «модельными» красотками мужчина часто находится в напряжении, пытаясь соответствовать ее внешним данным, иногда это и вовсе приводит к развитию комплексов. Кроме того, многие девушки в теле обладают живым чувством юмора, и это доставляет еще большее удовольствие. Им нравится смеяться, а смех — сильнейший афродизиак».

Здоровые отношения мужчины и женщины начинаются прежде всего со взаимного интереса друг к другу, с общения, схожести взглядов и характера. Внешние параметры – скорее дополнительный фактор. Однако если партнер раз за разом выбирает себе в спутницы только дам с большим и очень большим весом, то это скорее говорит о какой-то психологической проблеме, которую он пытается решить за счет дамы. Поэтому к таким поклонникам стоит относиться настороженно.

Комментарий специалиста: «Когда мужчина в состоянии испытывать влечение только к женщинам с избыточным весом – речь идет о фетише, - констатирует Виталий АЗУРОВ. – Это разновидность сексуального поведения, при котором «спусковым крючком» возбуждения является только параметры внешности. Формироваться такое отклонение может по разным причинам. Возможно, первый запоминающийся акт любви случился в юности именно с пышечкой или с дамой в теле, которая подсознательно напоминает учительницу, в которую был влюблен в детстве, а может и вовсе ассоциируются с воспитательницей в детском саду, которая давала ощущение безопасности. В любом случае от таких поклонников стоит держаться подальше, ведь если возлюбленная по каким-то причинам похудеет, он ее просто бросит.

Еще одна причина нездорового интереса к женщинам «размера плюс» — это страсть ко всему нестандартному. Такие партнеры находятся в состоянии «ребенка» и для них необычная девушка – это просто еще одна игрушка.

Когда размер в тягость

Одно дело, когда вес просто выше нормы, другое – когда речь идет об ожирении. В этом случае избыточная жировая прослойка напротив становится причиной многих трудностей, в том числе и с получением сексуального удовольствия.

Комментарий специалиста: «10-20 лишних кило не окажут существенного влияния на костно-мышечную систему, но если вес давно ушел за центнер – ждите проблем со здоровьем, - предупреждает Виталий АЗУРОВ. – Это и скачки давления, и проблемы с поджелудочной железой, и атеросклероз сосудов. Конечно, общее физическое состояние ухудшается. Как же тут хотеть интимных ласк, если у вас все время что-то болит? Кроме того, слишком большой вес существенно ограничивает движения женщины во время любовных ласк, она не может проявить активность в нужной мере. А позиция «сверху» и вовсе может стать травмоопасной для партнера. Дело в том, что он просто не сможет одновременно заниматься любовью и держать на себе 100-килограммовую даму.