Названы шесть опасных последствий сна с мокрыми волосами

Американский парикмахер назвала шесть опасных последствий сна с мокрой головой.
Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.
Сотрудница салона красоты с никнеймом visiblechangeshai из Техаса порекомендовала зрителям тщательно высушивать волосы прежде чем отправляться в кровать.
По ее словам, сон с влажными прядями может вызывать ломкость локонов, а также появление грибка и кандидоза.
Кроме того, мокрая среда провоцирует развитие дерматита кожи и образование перхоти, рассказала эксперт.
«И одно из самых важных — часто у любителей спать с мокрыми волосами образуется стригущий лишай, который приводит к частичному облысению», — заключила автор в видео, которое стало вирусным и набрало на платформе десятки тысяч просмотров.
Зрители поблагодарили блогершу за советы в комментариях под постом. «Мне стало страшно», «Теперь фен будет моим лучшим другом», «Я в шоке», «Почему ваше видео не попалось мне раньше?», «Спасибо!», «Я в ужасе», — высказывались многочисленные пользователи сети.