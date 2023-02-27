Названы шесть опасных последствий сна с мокрыми волосами

Американский парикмахер назвала шесть опасных последствий сна с мокрой головой.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

Сотрудница салона красоты с никнеймом visiblechangeshai из Техаса порекомендовала зрителям тщательно высушивать волосы прежде чем отправляться в кровать.

По ее словам, сон с влажными прядями может вызывать ломкость локонов, а также появление грибка и кандидоза.

Кроме того, мокрая среда провоцирует развитие дерматита кожи и образование перхоти, рассказала эксперт.

«И одно из самых важных — часто у любителей спать с мокрыми волосами образуется стригущий лишай, который приводит к частичному облысению», — заключила автор в видео, которое стало вирусным и набрало на платформе десятки тысяч просмотров.