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1 час назад

Названы шесть опасных последствий сна с мокрыми волосами

Lenta.ru

Американский парикмахер назвала шесть опасных последствий сна с мокрой головой.

Названы шесть опасных последствий сна с мокрыми волосами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

Сотрудница салона красоты с никнеймом visiblechangeshai из Техаса порекомендовала зрителям тщательно высушивать волосы прежде чем отправляться в кровать.

По ее словам, сон с влажными прядями может вызывать ломкость локонов, а также появление грибка и кандидоза.

Кроме того, мокрая среда провоцирует развитие дерматита кожи и образование перхоти, рассказала эксперт.

«И одно из самых важных — часто у любителей спать с мокрыми волосами образуется стригущий лишай, который приводит к частичному облысению», — заключила автор в видео, которое стало вирусным и набрало на платформе десятки тысяч просмотров.

Зрители поблагодарили блогершу за советы в комментариях под постом. «Мне стало страшно», «Теперь фен будет моим лучшим другом», «Я в шоке», «Почему ваше видео не попалось мне раньше?», «Спасибо!», «Я в ужасе», — высказывались многочисленные пользователи сети.

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