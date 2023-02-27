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1 час назад

Пластический хирург Гогиберидзе рассказал о самых нелепых просьбах пациентов

Катерина Саломе

В России пластические операции пользуются большой популярность. Пластический хирург Отари Гогиберидзе поделился своим опытом и вспомнил о самых необычных просьбах пациентов в беседе с «Лентой.ру».

Пластический хирург рассказал о самых нелепых просьбах пациентов
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист заявил, что самыми распространенными операциями являются ринопластика и малярпластика. Все больше пациенток стремятся стать обладательницами ярко выраженных скул и аккуратного носа из-за влияния соцсетей, подчеркнул доктор.

По словам специалиста, многие обращаются с просьбой сделать им эльфийские уши, рожки на голове, хвостик или удлиненные конечности. Как правило, такие нестандартные запросы поступают от фанатов аниме или фэнтези.

«Также регулярно просят изменить разрез глаз, чтобы они были кошачьи или лисьи», — отметил эксперт.

Косметические процедуры, которые не стоит делать

До сих пор сохранилась мода на внешность кукол Барби и Кена, добавил врач. Он утверждает, что люди готовы удалять ребра и вставлять импланты в надежде приблизиться на шаг к «идеальной» внешности.

Ранее мы писали о том, что хирург рассказал, чем чревата пластика груди.

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