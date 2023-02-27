Какие продукты помогут сохранить красоту кожи

Косметолог Олеся Панченко рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для сохранения молодости и красоты.
Эксперт отметила, что обязательно нужно соблюдать питьевой режим — пить не менее 1,5 литра воды в день. Из напитков пользу принесет зеленый чай, он богат антиоксидантами.
Также коже необходимы жиры. Поэтому нужно включить в рацион оливковое масло, жирную рыбу, особенно лосось и скумбрию. В качестве приправы стоит использовать фенхель, он обладает противовоспалительным свойством.
Во время перекуса можно есть несладкий йогурт с повышенным содержанием белка. К нему можно добавить тыквенные семечки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Дерматолог Елена Кудашкина сообщила, что быстрые углеводы вызывают преждевременное старение кожи. Она посоветовала исключить из рациона жареные блюда, а также сосиски, колбасы, картофель фри и сладкую газированную воду, передает Nation news.