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2 часа назад

Какие продукты помогут сохранить красоту кожи

Вечерняя Москваиещё 1

Косметолог Олеся Панченко рассказала, какие продукты нужно включить в рацион для сохранения молодости и красоты.

Какие продукты помогут сохранить красоту кожи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что обязательно нужно соблюдать питьевой режим — пить не менее 1,5 литра воды в день. Из напитков пользу принесет зеленый чай, он богат антиоксидантами.

Также коже необходимы жиры. Поэтому нужно включить в рацион оливковое масло, жирную рыбу, особенно лосось и скумбрию. В качестве приправы стоит использовать фенхель, он обладает противовоспалительным свойством.

Во время перекуса можно есть несладкий йогурт с повышенным содержанием белка. К нему можно добавить тыквенные семечки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Дерматолог Елена Кудашкина сообщила, что быстрые углеводы вызывают преждевременное старение кожи. Она посоветовала исключить из рациона жареные блюда, а также сосиски, колбасы, картофель фри и сладкую газированную воду, передает Nation news.

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