К каким процедурам красоты надо относиться с осторожностью

Индустрия красоты востребована и популярна во все времена. Неудивительно, что с каждым годом специалистов и процедур становится все больше.

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Спрос рождает предложение, и в данной отрасли особенно хорошо прослеживается эта закономерность. Теперь косметология стала доступна всем слоям населения, профессиональную косметику и волшебные ампулы можно приобрести всем желающим.

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Но любое воздействие на организм человека имеет последствия, и к сожалению, число жертв красоты заметно возрастает.

Основные косметологические процедуры имеют утвержденные протоколы, и именно соблюдение этого стандарта проведения процедуры гарантирует безопасность и положительный эффект для пациента. Кроме протоколов гарантом безопасности выступают клинические исследования. Поэтому при соблюдении всех условий — опасность косметологических процедур для человека минимальна. Тем не менее, предупрежден — значит вооружен.

Часто женщины идут к косметологу, как к волшебнику, который мгновенно устраняет возрастные изменения, и выбирают инъекции гелем, который заполняет провалы на лице (филлеры). Самое страшное последствие такой процедуры, это некроз тканей.

Он возникает, когда гель попадает в сосуд и перекрывает движение крови или происходит сильное сдавливание сосуда. Как правило, такие последствия встречаются при заполнении носогубки, области вокруг носа, но встречаются и при заполнении подбородка и губ.

Иногда после введения филлера, на поверхности кожи появляются маленькие узелки — гранулемы, это значит что организм не принял препарат и старается его вывести.

Самый частый диагноз, после заполнения гелем — фиброз, разрастание соединительной ткани в месте вкола, что ведет к склерозированию ткани.

После поверхностного неправильного введения препарата возможно его контурирование на поверхности. Так часто бывает, когда инъекции приходится колоть на поверхности кожи с тонкой жировой прослойкой (носослезка, заполнение морщин на переносице, и вокруг глаз).

Следует добавить, что даже самый качественный препарат может мигрировать по лицу. Это легко проверить на аппарате УЗИ. А переместившись он будет притягивать на себя воду и создавать отеки лица, выводится может годами.

Да, и еще одно негласное осложнение филлеров — это возникновение аутоиммунных заболеваний, а это уже глобальные проблемы со здоровьем.

Что касается ботулотоксина, при всей критике ботулотоксин наименее вреден для организма, но осложнения есть, при неправильном и очень частом введении препарата возникает отек и опущение верхних век, асимметрия бровей и другие асимметрии лица. А если колоть часто, тогда мышца не успевает восстановиться и начинает атрофироваться, в дальнейшем ботокс перестает работать, а мышца провисает.

Нити имеют ярко выраженный эффект и несмотря на болезненность и частые осложнения, женщины прибегают к этой процедуре. Итог —- фиброз тканей и асимметрии лица. Возможен некроз.

Банки и аппараты с вакуумными техниками. При скрытой слабости сосудов, уже после первой процедуры можно получить купероз, по всему лицу, который будет держаться несколько лет.

Гуаша, массаж камнями — также провоцирует купероз, очень частое использование Гуаша для кожи с тонкой жировой прослойкой ведет еще к большему ее истощению.

Опытные специалисты рекомендуют прибегать к мануальным техникам, но даже тут, можно сказать, что неправильно подобранный массаж ведет к застою лимфы и отеку лица.

Если процедура массажа лица сильно затянута, лицо может выглядеть перестимулированным, уставшим и отечным. Купероз — частое последствие некорректного проведения массажа.

Биоревитализация, мезотерапия, биорепарация. Эти популярные процедуры, эксперты считают больше вредными, чем полезными. В данном случае не проводилось никаких клинических исследований, только маркетинговые, что и привело к популярности процедур, которые никто не изучал. Что происходит в организме после введения таких «коктейлей» неизвестно, а осложнения, которые появляются у человека общие, часто пациенты и косметологи их не относят к инъекциям. А именно нарушение иммунитета, аутоиммунные заболевания.

Из опасных процедур, надо также отметить воздействие на пласты кожи лазером и аппаратом фотоомоложения, это вызывает склерофиброз тканей, нарушение работы кожи как органа. Кожа начинает преждевременно стареть. И этот процесс необратим.

Пилинги, которые так популярны, тоже могут стать опасной процедурой, при несоблюдении протокола.

Глубокие пилинги способны подорвать работу организма и иммунной системы.

Поверхностные пилинги могут быть неправильно подобраны и спровоцировать дерматиты и другие заболевания кожи.