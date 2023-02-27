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34 минуты назад

81-летняя Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости

Lenta.ru

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, назвала секреты своей молодости. На эту тему она высказалась в интервью Page Six.

81-летняя Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

81-летняя знаменитость раскрыла подробности ухода за лицом, а также детали своего питания. В первую очередь она заявила, что каждое утро пьет сок, которые делает из различной зелени, растущей на ее собственной ферме.

«Этот напиток — главный ключ к здоровой и сияющей коже», — подчеркнула телезвезда.

Кроме того, по словам Стюарт, она пользуется средствами косметического бренда Clé de Peau Beauté.

В частности, ведущая применяет в уходе сыворотку за 310 долларов (23 тысячи рублей), ночной крем стоимостью 795 долларов (60 тысяч рублей) и маску для лица с частицами золота в составе, цена которой также составляет 310 долларов (23 тысячи рублей).

В заключение писательница призвала читателей издания не пренебрегать солнцезащитным кремом. Выяснилось, что она предпочитает продукцию марки Alastin, а именно крем с защитой SPF SilkShield All Mineral Sunscreen за 62 доллара (4688 рублей).

«Я никогда не выхожу из дома без хорошего солнцезащитного крема», — отметила собеседница.

Красота,Марта Стюарт,
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