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3 часа назад

Почему бесполезно нюхать кофе при выборе духов

Мира Маркина

В процессе выбора духов мы часто сталкиваемся с предложением консультантов понюхать кофейные зерна, чтобы «обнулить» обонятельные рецепторы. Рассказываем, почему не стоит на это соглашаться, в материале «Рамблера».

Почему бесполезно нюхать кофе при выборе духов
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Считается, что кофейные зерна помогают освежить впечатления после прослушанных в процессе выбора ароматов и сделать правильный выбор. Однако на самом деле этот способ не только не работает, но еще и дополнительно вводит покупателей в заблуждение.

По мнению экспертов парфюмерии, кофе никак не поможет вернуть рецепторы к первоначальным настройкам, а лишь перегрузит их еще больше и даже снизит способность распознавать запахи. Объяснить это довольно легко: кофе является очень сильным раздражающим фактором для мозга, который ничего кроме путаницы и головной боли не принесет.

Как нельзя хранить духи

Что же тогда делать, спросите вы. Отвечаем: существует лайфхак, который действительно поможет вам освежиться. Возьмите с собой бутылку чистой воды и делайте по одному маленькому глотку после тестирования очередного парфюма. Это поможет безошибочно выбрать тот самый аромат.

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