А какой из них ваш любимый?

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Подобрать помаду, которая бы идеально подходила конкретно вам — настоящее испытание. Часто бывает так, что даже удачный оттенок омрачается низкой стойкостью или же неприятной консистенцией самого средства. Но все же, какие оттенки стоит рассматривать в случае, когда у вас не так много времени на выбор, а новый помадный стик нужен как никогда для дневного или вечернего события? Визажисты спешат вам на помощь.

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Оттенки красного

Womanhit

Трудно найти более универсальное средство, чем красная помада. Наверное, этот продукт есть в косметичке каждой второй женщины, которая ведет активный образ жизни, в том числе и вечерний. Конечно, вы знаете, что у красной помады есть свои нюансы, в том числе и в нанесении, и в подборе оттенка, а палитра широка. Чтобы не мучиться с выбором холодного или теплого подтона, обратите внимание на классический красный цвет. Он универсален и идет всем. Кстати, красную помаду можно легко вписать в дневной образ и не выглядеть вызывающе.

Розовые оттенки

Как и в случае с красным, оттенков розовой помады существует огромное количество. Здесь уже нельзя ориентироваться на универсальный цвет, потому что его просто не существует. Визажисты рекомендуют приобрести как минимум две помады в розовых тонах — одну в оттенке припыленной розы на каждый день, а вторую — чуть поярче на вечернее и менее официальные мероприятия. Как правило, насыщенные розовые оттенки без шиммера и искрящихся вкраплений помогают освежить цвет лица и здорово отбеливают зубы. Визуально, конечно.

Бордовый