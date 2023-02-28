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4 часа назад

Оттенки помад, которые идут всем — и вам тоже

WomanHit.ru

А какой из них ваш любимый?

Оттенки помад, которые идут всем — и вам тоже
Фото: WomanhitWomanhit

Подобрать помаду, которая бы идеально подходила конкретно вам — настоящее испытание. Часто бывает так, что даже удачный оттенок омрачается низкой стойкостью или же неприятной консистенцией самого средства. Но все же, какие оттенки стоит рассматривать в случае, когда у вас не так много времени на выбор, а новый помадный стик нужен как никогда для дневного или вечернего события? Визажисты спешат вам на помощь.

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Оттенки красного

Womanhit

Трудно найти более универсальное средство, чем красная помада. Наверное, этот продукт есть в косметичке каждой второй женщины, которая ведет активный образ жизни, в том числе и вечерний. Конечно, вы знаете, что у красной помады есть свои нюансы, в том числе и в нанесении, и в подборе оттенка, а палитра широка. Чтобы не мучиться с выбором холодного или теплого подтона, обратите внимание на классический красный цвет. Он универсален и идет всем. Кстати, красную помаду можно легко вписать в дневной образ и не выглядеть вызывающе.

Розовые оттенки

Как и в случае с красным, оттенков розовой помады существует огромное количество. Здесь уже нельзя ориентироваться на универсальный цвет, потому что его просто не существует. Визажисты рекомендуют приобрести как минимум две помады в розовых тонах — одну в оттенке припыленной розы на каждый день, а вторую — чуть поярче на вечернее и менее официальные мероприятия. Как правило, насыщенные розовые оттенки без шиммера и искрящихся вкраплений помогают освежить цвет лица и здорово отбеливают зубы. Визуально, конечно.

Бордовый

Темные цвета не пользуются особой популярностью у большинства женщин, так как техника нанесения и подбор своего оттенка требуют навыка. Кроме того, мы все много раз слышали, что темные насыщенные оттенки требуют идеальной кожи губ и плохо работают на тонких губах, делая их визуально еще тоньше. Не все визажисты с этим согласны. Правильный бордовый оттенок способен стать завершающим штрихом шикарного образа. Конечно, большее внимание стоит обратить девушкам со смуглой и оливковой кожей, и все же даже обладательницам суперсветлой кожи не стоит отказываться от такого приобретения — потратьте чуть больше времени, но найдите свое бордо. Ваши образы заиграют по-новому.

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