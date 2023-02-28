Парикмахер назвала усложняющие работу привычки клиентов

Так, стилист рассказала, что ей не нравится, когда клиенты приходят в салон за 20 минут до назначенной записи и начинают потреблять пищу, ожидая своей очереди. При этом она отметила, что они просят ее не торопиться, а сами сидят с недовольным лицом. Она призналась, что все еще не понимает, почему многие люди приходят к ней на окрашивание и стрижку с грязной головой. По ее словам, жирные и неопрятные пряди не облегчают мастеру работу.