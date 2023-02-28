Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Российская модель оказалась в больнице после обращения к частному косметологу

Lenta.ru

Модель Дарья Бакина из Екатеринбурга оказалась в больнице после обращения к частному косметологу. Об этом сообщает KP.RU.

Модель оказалась в больнице после обращения к частному косметологу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 41-летней россиянки, она повторно обратилась к мастеру Ольге (фамилия не указывается), которая сделала ей коррекцию лба с помощью «жидких бионитей» (инъекционный препарат на основе гиалуроновой кислоты — прим. «Ленты.ру»). Однако на следующий день пациентка проснулась с сильной болью, оставшись с гематомами на лице.

«Оказалось, что косметолог поставила мне в два раза больше препарата, чем допустимо для моего узкого лба. В результате мне передавило артерию и появились внутренние гематомы. У меня началось отмирание тканей», — рассказала женщина.

Впоследствии косметолог пообещала клиентке возместить половину затрат на лечение, отрицая при этом свою вину. Спустя три дня она отправила модели номер своего юриста и перестала выходить на связь.

«Я позвонила юристу Ольги, но он сказал обращаться в суд. Я обязательно докажу, что я права», — заявила пострадавшая.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий