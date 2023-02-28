Главные тренды макияжа весны

Создайте новый образ за пару минут.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Весна — пора обновлений, и, если на серьезные эксперименты вы пока не готовы, попробуйте изменить макияж.

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Поиграть с трендами несложно, а среди десятков модных веяний каждая найдет то, что по душе именно ей.

Стеклянная кожа

Жена Джастина Бибера Хейли сделала «стеклянную кожу» одним из самых главных трендов этой весны. Такой макияж освежает, лицо выглядит ухоженным, а вы смотритесь отдохнувшей.

У Хейли корейский визажист, именно он приучил модель создавать на коже влажный эффект.

Как этого добиться? Используйте сияющую базу и легкий тональный крем с влажным финишем. Не стоит пытаться создать эффект стеклянной кожи с помощью сухого хайлайтера, он будет смотреться не так естественно и нежно.

Лавандовые тени

Отложите, наконец, бесконечные палетки коричневых теней. Да, это безопасный вариант для ежедневного макияжа, но весной так хочется цвета. Тем более настоящий тренд этого сезона — лавандовые тени. Они идут абсолютно всем, независимо от цвета глаз, волос или возраста. Нежный оттенок сделает взгляд свежее и станет изюминкой даже самого строгого образа.

Шоколадные губы

Еще пару сезонов назад самым трендовым цветом для губ считался оттенок марсала, но этой весной на смену ему пришел шоколадный тон. Благородный цвет можно использовать даже в дневном макияже: сделайте легкий тон, накрасьте ресницы и нанесите на губы бальзам шоколадного оттенка: в таком образе можно и на работу, и на вечеринку.

Серебро и металлическое сияние

Эти тренды относятся к вечернему образу, он позволят стать звездой любой вечеринки, не остаться незамеченной и прослыть настоящей модницей. Серебряные акценты можно использовать в качестве стрелок или в уголках глаз, если вы сделали смоки айс. Помните, что такой макияж требует насыщенных ресниц, не ограничивайтесь тушью, наклейте несколько пучков искусственных ресниц.

Межресничная стрелка