Жена Галустяна показала фигуру в обтягивающем костюме

«Прошел час из полутора тренировки по бегу с тренером. Он спрашивает: "Как ты?" Отвечаю: "Не спрашивай, но я горда собой". "Получается, я горд тобой", — сказал он. До моей цели мне еще бежать и бежать, но каждый шаг приближает меня к результату», — написала она.