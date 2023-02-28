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1 час назад

Жена Михаила Галустяна показала фигуру в обтягивающем спортивном костюме

Мослента

Фигуру в обтягивающем спортивном костюме показала жена актера и юмориста Михаила Галустяна Виктория.

Жена Галустяна показала фигуру в обтягивающем костюме
Фото: CоцсетиCоцсети

Она опубликовала соответствующий снимок в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Прошел час из полутора тренировки по бегу с тренером. Он спрашивает: "Как ты?" Отвечаю: "Не спрашивай, но я горда собой". "Получается, я горд тобой", — сказал он. До моей цели мне еще бежать и бежать, но каждый шаг приближает меня к результату», — написала она.

Мослента

Виктория сфотографировала свое отражение в зеркале. На ней желтый костюм: короткий топ и легинсы, а волосы собраны в высокий хвост.

Красота,Михаил Галустян,
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