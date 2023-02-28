3 хитрые позы, чтобы получиться на фото изящнее

Какой же праздник без сотни фото с любимыми подругами!

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мы уверены, что в праздник вы планируете сделать сотню фото с любимым или же на прогулке с подругами.

Но наверняка вы хотите, чтобы большую часть этих фото можно было выложить в свой аккаунт, а не удалять их в расстроенных чувствах из-за неудачных поз.

Мы посоветовались с экспертами, которые поделились хитростями, благодаря которым вы всегда будете получаться на фото отлично.

Выпрямитесь

Очень часто мы «забиваем» на осанку — подумаешь, немного сгорбилась. Однако от того, насколько развернуты ваши плечи, зависит то, как вы получитесь на фото. Помимо того, что сгорбленная поза не идет никому, вы, не желая того, выпячиваете живот и ставите криво ноги. Чтобы этого не происходило, старайтесь выпрямить спину, развернуть плечи и слегка приподнять голову в сторону объектива.

Где руки?

На талии! Если вы всячески пытаетесь скрыть объемы на талии, обязательно попробуйте эту позу. Кстати, многие звезды просто обожают эту позу. Не прижимайте руки к телу, вместо этого встаньте так, чтобы одна рука была на талии, а вторая расслабленно располагалась вдоль тела, для этого слегка развернитесь к камере боком. Главное, сделайте так, чтобы между руками и телом было немного пространства, так вы получите эффект излишне полных рук.

Найдите опору

WomanHit.ru