5 главных средств для омоложения кожи

Британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.
По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А. Они стимулируют клеточный обмен и рост клеток, используются для лечения акне и псориаза, а также улучшают внешний вид кожи.
В то же время в борьбе со старением эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид — форма витамина B3. Данные вещества способствуют сужению пор, разглаживанию морщин и уменьшают пигментацию, отметила собеседница издания.
Кроме того, Бенито посоветовала применять солнцезащитный крем, назвав воздействие ультрафиолетового излучения одной из основных причин увядания кожи.