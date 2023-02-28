5 главных средств для омоложения кожи

Британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

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По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А. Они стимулируют клеточный обмен и рост клеток, используются для лечения акне и псориаза, а также улучшают внешний вид кожи.

В то же время в борьбе со старением эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид — форма витамина B3. Данные вещества способствуют сужению пор, разглаживанию морщин и уменьшают пигментацию, отметила собеседница издания.