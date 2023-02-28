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1 час назад

Сбросившая 70 килограммов женщина потратила миллионы рублей на новую внешность

Lenta.ru

Менеджер в стоматологии Кейт Ричмонд из Великобритании похудела на 70 килограммов и сделала три дорогостоящие операции, чтобы получить новую внешность. Соответствующую историю она рассказала изданию Mirror.

Сбросившая 70 килограммов женщина потратила миллионы на новую внешность
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 46-летняя мать-одиночка объяснила, что ее максимальный вес достигал 26 стоунов (165 килограммов). По словам героини материала, причиной подобного состояния стала беременность, а также стресс, связанный с разводом после рождения ребенка. «Я совершенно сознательно не обедала, никогда не завтракала, а потом вечерами наедалась, чтобы заглушить свои эмоции», — посетовала Ричмонд.

Как утверждает женщина, в 2019 году она решила пройти онлайн-марафон по похудению, после которого ее фигура стала меняться. «Мне было очень трудно сбросить эти килограммы, и я все еще не была довольна тем, как я выгляжу, из-за кожи, которая начинала свисать», — поделилась британка. Ричмонд сообщила, что впоследствии прибегла к хирургическому вмешательству, чтобы удалить косметический дефект, потратив 32,5 тысячи фунтов стерлингов (три миллиона рублей) на данные процедуры.

В заключение менеджер добавила, что в результате преображения приобрела уверенность в себе и наслаждается новой внешностью. «Я думаю, что выгляжу хорошо. Теперь я могу смотреть на себя в зеркало и не ненавидеть то, что вижу в отражении. Мне не жаль потраченных денег», — заявила она.

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