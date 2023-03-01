Как ухаживать за кожей рук

Кожа рук, не меньше чем лица, нуждается в защите и заботе. Наиболее актуальные вопросы, связанные со спецификой ухода, мы задали преподавателю эстетической косметологии и визажного искусства МОК «Запад» Анастасии Редькиной.

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Что лучше использовать: кусковое или жидкое мыло?

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- Если мы говорим о домашнем применении, то определенной разницы нет. Каждый выбирает наиболее удобную ему для использования форму. Единственное, на чем бы я сделала акцент, процент щелочи в составе мыла. Наибольшая ее концентрация содержится в хозяйственном мыле, в связи с чем им не рекомендуется постоянно мыть руки. Щелочь негативно воздействует на уровень pH, способна наносить повреждения, несмотря на то, что кожа рук, в отличие от лица, более защищена перед воздействием различных внешних факторов.

Нужно ли после каждого мытья наносить крем для рук?

- Это зависит от многих факторов. Если вы готовите обед и постоянно контактируете с водой, конечно, делать этого не стоит. Но если вы пришли домой, помыли руки и в ближайшее 30-40 минут время контакт с водой исключен, то наносить крем рекомендовано. Кожа рук повреждается тяжелыми металлами, которые входят в состав водопроводной воды. Также крем защитит от обезвоживания. Особенно данный процесс активно происходи в случае, если мы вытираем руки не особо тщательно. Испаряясь с поверхности, вода как бы вытягивает влагу из кожи. Также отрицательно воздействует сухой воздух, который в помещении образуется из-за работы радиаторов. А на улице обезвоживанию способствует ветер.

Обязательно проводить уборку, мытьё посуды в специальных перчатках?

- Если говорить о контакте с бытовой химией, конечно, нужно. Но в случае, когда мы вытираем пыль влажной тряпкой, то это не обязательно. Отмечу, что у некоторых людей от контакта с моющими средствами развивается химический дерматоз либо атопический, аллергический дерматит. Для того, чтобы наша кожа сохраняла свою целостность, ее нужно защищать от образования микротрещин, ранок, через которые грибки попадают внутрь. И здесь бытовая химия выступает повреждающим фактором, поскольку содержит довольно агрессивные поверхностно-активные вещества (молекулы, участвующие в очистке поверхности). В мыле, гелях для душа, шампунях ПАВы тоже присутствуют, но в незначительном количестве и малой концентрации.

Есть ли разница в кремах для зимы и других сезонов?

- Да, конечно. Если мы посмотрим на крем, защищающий от мороза, увидим более жирные, тяжелые текстуры, предназначенные для того, чтобы создать эффект прозрачных липидных перчаток, препятствующих обезвоживанию кожи. Но такой крем достаточно тяжелый, ощутимый на коже, из-за чего не все его любят. Его стоит наносить перед выходом на улицу. Для домашнего ухода лучше выбирать обычный всесезонный увлажняющий крем с более легкой текстурой. Зимний защищает на морозе, но не особо серьезно восстанавливает.

Важно ли регулярно наносить ночной питательный крем?

- Особенно важно, если ваша ежедневная деятельность создает риск повреждения кожи. Медицинские перчатки, длительный контакт с водой, частые перепады температур оказывают на нее негативное воздействие. В данном случае следует выбирать питательный крем. Если травмирующих кожу факторов нет, наносите на ночь обычный крем. Также важно понимать что кожа рук, как и кожа лица, имеет определенный тип (сухая, жирная). И уже исходя из этого нужно подбирать ночной крем. Мы, в среднем, спим от 6 до 8 часов. В этот период контакт с водой сведен к минимуму. Кроме того, в организме проходят восстановительные процессы. Таким образом, средство, нанесенное в этот период, будет работать более эффективно.

Обязательно ли использовать крем для рук или подойдёт для тела, лица?

- Здесь нужно погрузиться в анатомию и понять чем отличается кожа рук от тела и лица. Если мы говорим о креме для тела, он также подойдет и для рук. Когда же речь идет о креме для лица, он может недостаточно подействовать на кожу рук, потому что она более плотная, лучше защищена от внешнего воздействия. И если мы посмотрим составы кремов, то увидим в предназначенном для ухода за руками более концентрированные, агрессивные компоненты. Поэтому необходимо выбирать специализированный, поскольку он окажет более ощутимый эффект

На какие компоненты следует обращать внимание в составе крема?

- Смотрим на содержание масел, их количество и то, на каком месте в списке ингредиентов они расположены. Также в состав должны быть включены витаминные комплексы.

Когда мы видим в составе большое количество масел, крем будет больше питательным, нежели увлажняющим. Он оставляет на коже не очень приятную для некоторых липкость. А если работ связана с подписанием бумаг, то могут оставаться отпечатки.

Также я бы обратила внимание на витаминные комплексы. Если мы говорим про летнее время, когда солнечная активность находится на пике, то их лучше исключить. Витамин А, С повышают чувствительность к ультрафиолетовым лучам, в результате чего может произойти нарушение пигментации. Также на фоточувствительность влияет молочная кислота.