Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
2 часа назад

Как остановить выпадение ресниц

Вечерняя Москва

Выпадение ресниц — процесс естественный. Но если вы теряете больше пяти ресниц каждый день, то это повод насторожиться. Об этом рассказала косметолог Олеся Панченко.

Как остановить выпадение ресниц
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, накладные ресницы и постоянное наращивание ресниц могут привести к проблемам. В первом случае важно правильно снимать ресницы, очень осторожно и с помощью мицеллярной воды. А во втором случае необходимо делать перерывы и давать своим ресницам время на восстановление.

Стоит отказаться от щипцов для завивки и всегда тщательно и аккуратно смывать перед сном макияж. Не стоит тереть глаза в течение дня, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь косметолог Татьяна Энтель предупредила, что целый ряд факторов вызывает преждевременное старение человека. Дефицит сна является главной причиной раннего старения. Эта проблема все чаще встречается в современном мире, передает Nation news.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий