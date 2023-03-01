Как остановить выпадение ресниц

Выпадение ресниц — процесс естественный. Но если вы теряете больше пяти ресниц каждый день, то это повод насторожиться. Об этом рассказала косметолог Олеся Панченко.
По ее словам, накладные ресницы и постоянное наращивание ресниц могут привести к проблемам. В первом случае важно правильно снимать ресницы, очень осторожно и с помощью мицеллярной воды. А во втором случае необходимо делать перерывы и давать своим ресницам время на восстановление.
Стоит отказаться от щипцов для завивки и всегда тщательно и аккуратно смывать перед сном макияж. Не стоит тереть глаза в течение дня, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В свою очередь косметолог Татьяна Энтель предупредила, что целый ряд факторов вызывает преждевременное старение человека. Дефицит сна является главной причиной раннего старения. Эта проблема все чаще встречается в современном мире, передает Nation news.