Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
43 минуты назад

Как долго можно хранить открытую косметику

Мира Маркина

Косметические средства для макияжа не первой свежести могут стать причиной серьезных проблем, поэтому подумайте несколько раз прежде чем дать помаде или теням, которые «не зашли» с первого раза, второй шанс. Рассказываем, как долго можно хранить тюбики и баночки со средствами после вскрытия упаковки, в материале «Рамблера».

Как долго можно хранить открытую косметику
Фото: unsplash.comunsplash.com

Тональные кремы бывают двух текстур: жидкие и пудровые. После вскрытие упаковки первые хранятся до года, а вторые — до полутора лет. В пудре нет ни воды, ни масла, поэтому она служит дольше, но в нее может попасть влага из воздуха – держите коробочку закрытой! С открытыми румянами аналогичная ситуация: кремовые средства портятся быстрее (их можно использовать до года), а пудровые могут оставаться в вашей косметичке до полутора лет.

Видео дня

Что касается декоративной косметики для области вокруг глаз: с ней нужно быть предельно осторожными. Средства, просроченные даже на месяц, могут вызвать зуд, покраснение, слезотечение и конъюнктивит. Используйте кремовые и рассыпчатые тени, а также карандаши для глаз (главное, не забывайте их точить) в течение полугода, а вот жидкую подводку и тушь для ресниц следует менять раз в три месяца.

С помадами дела обстоят так: жидкие могут быть в использовании до года, а вот обычные прослужат чуть дольше – до полутора лет. При этом никогда не пользуйтесь помадами во время инфекционных заболеваний губ. Если же такое произошло, незамедлительно отправляйте средство в мусорное ведро. Не стоит также пытаться реанимировать, например, растаявшую помаду, лучше найти ей замену.

3 типичные ошибки в уходе за лицом, которые совершает каждая

Обращаем ваше внимание на то, что вышеперечисленные правила не распространяются на «зеленую» косметику, в которой нет традиционных консервантов. Перед использованием таких средств обязательно проверяйте их срок годности на упаковке. Еще один важный момент: не храните средства для макияжа в ванной. Влажность и тепло – благоприятная среда для размножения бактерий. Лучше всего держать косметику в прохладном месте без доступа прямых солнечных лучше. Не забывайте также мыть кисточки и спонжи после каждого использования и не кладите их в упаковку влажными.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий