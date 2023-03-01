Как долго можно хранить открытую косметику

Косметические средства для макияжа не первой свежести могут стать причиной серьезных проблем, поэтому подумайте несколько раз прежде чем дать помаде или теням, которые «не зашли» с первого раза, второй шанс. Рассказываем, как долго можно хранить тюбики и баночки со средствами после вскрытия упаковки, в материале «Рамблера».

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Тональные кремы бывают двух текстур: жидкие и пудровые. После вскрытие упаковки первые хранятся до года, а вторые — до полутора лет. В пудре нет ни воды, ни масла, поэтому она служит дольше, но в нее может попасть влага из воздуха – держите коробочку закрытой! С открытыми румянами аналогичная ситуация: кремовые средства портятся быстрее (их можно использовать до года), а пудровые могут оставаться в вашей косметичке до полутора лет.

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Что касается декоративной косметики для области вокруг глаз: с ней нужно быть предельно осторожными. Средства, просроченные даже на месяц, могут вызвать зуд, покраснение, слезотечение и конъюнктивит. Используйте кремовые и рассыпчатые тени, а также карандаши для глаз (главное, не забывайте их точить) в течение полугода, а вот жидкую подводку и тушь для ресниц следует менять раз в три месяца.

С помадами дела обстоят так: жидкие могут быть в использовании до года, а вот обычные прослужат чуть дольше – до полутора лет. При этом никогда не пользуйтесь помадами во время инфекционных заболеваний губ. Если же такое произошло, незамедлительно отправляйте средство в мусорное ведро. Не стоит также пытаться реанимировать, например, растаявшую помаду, лучше найти ей замену.