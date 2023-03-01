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2 часа назад

Тиктокерша сравнила боль после бразильской подтяжки ягодиц с избиением гориллами

Lenta.ru

Джордин Женеви призналась, что едва не умерла от боли после бразильской подтяжки ягодиц. О страданиях тиктокерши рассказало издание New York Post со ссылкой на соцсети девушки.

Блогер сравнила боль от подтяжки ягодиц с избиением гориллами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женевин записала видео, в котором рассказала, что была на грани смерти после пластической операции на ягодицах. Боль была настолько невыносимой, что девушка все время кричала.

В комментариях другие девушки рассказали о своем опыте увеличения и подтяжки ягодиц по бразильской системе.

«У меня были такие же ощущения. Думала, что умру», «Боль была такой сильной, что я восстанавливалась два месяца», «Последствия моей операции тоже были ужасными. Я была физически и морально истощена», «Любой, кто спрашивает, как болит, не готов к такой боли. Тебя буквально разрезают и переделывают. Это самый болезненный опыт», — жаловались пережившие операцию.

Во время бразильской подтяжки в ягодицы вводят жир из других частей тела пациента. Ягодицы становятся больше и приподнимаются. Однако процедура может быть опасной. Один из 20 тысяч пациентов умирает из-за некроза и других осложнений.

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