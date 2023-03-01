Блогер сравнила боль от подтяжки ягодиц с избиением гориллами

«У меня были такие же ощущения. Думала, что умру», «Боль была такой сильной, что я восстанавливалась два месяца», «Последствия моей операции тоже были ужасными. Я была физически и морально истощена», «Любой, кто спрашивает, как болит, не готов к такой боли. Тебя буквально разрезают и переделывают. Это самый болезненный опыт», — жаловались пережившие операцию.