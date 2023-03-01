Как предотвратить появление акне в путешествиях

Врач-косметолог, дерматовенеролог для косметического бренда d’Alba Екатерина Анчикова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно предотвратить появление акне в путешествиях. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 1 марта.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам доктора, система кондиционирования в самолете, поезде или автомобиле снижает влажность воздуха на 20-50 процентов. В связи с этим кожный покров начинает терять влагу, вызывая сухость и воспаление сального протока. Так, чтобы избежать данной проблемы, Анчикова посоветовала в первую очередь очистить лицо специальными салфетками и нанести гидрогелевую или тканевую увлажняющую маску на 20 минут. После этого нужно добавить сыворотку и эмоленты — средства, в составе которых присутствуют церамиды, обеспечивающие защиту кожи от испарения собственной влаги.

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Также на появление акне в поездках может влиять стрессовый фактор. «Это может быть все что угодно: качество воды, изменение питания, атмосферное давление, непривычная подушка. А учитывая то, что мы все имеем на коже слой бактерий, грибов и вирусов, которые постоянно взаимодействуют с нашей иммунной системой, то при стрессе, какой-то патогенный агент может активизироваться», — пояснила Анчикова и порекомендовала принимать поливитаминные препараты, умываться только бутилированной водой, а также использовать привычные продукты для кожи и волос.