5 эффективных способов спасти волосы после зимы

Наконец-то к нам пришла весна! Пусть пока только календарная. Но вскоре солнышко начнет пригревать, столбик термометра поползет вверх, и мы избавимся от громоздких пуховиков и теплых шапок. Но, к сожалению, наши волосы после зимы часто оказываются в плачевном состоянии. Как это исправить мы сейчас расскажем.

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Зимой наши волосы не на шутку страдают: перепады температур, сухость воздуха, недостаток витаминов и постоянное ношение головных уборов портит нашу шевелюру и делает ее ломкой, сухой и безжизненной. Достаточно часто к весне волосы начинают сильно сечься, а кожу головы беспокоит неприятный зуд и повышенная жирность.

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Все это, безусловно, крайне неприятно, но поправимо, если следовать некоторым правилам.

Поход к парикмахеру

В первую очередь, следует признать, что некоторую часть волос уже не спасти и с ней придется расстаться. Чтобы нам не обещали маркетологи «волшебных» бальзамов и других «чудо» баночек, но поврежденный и сеченый волос не восстановить. Некоторые средства лишь могут визуально улучшить их внешний вид, но кардинально ничего не исправят.

К тому же, такие волосы портят весь образ из-за того, что выглядят очень не ухоженно.

После зимы обязательно посетите вашего парикмахера, чтобы он срезал ту часть волос, которая восстановлению не подлежит. Сделать это необходимо для того, чтобы попрощаться с двумя-тремя сантиметрами, а не с десятью.

После стрижки волосы уже будут выглядеть гораздо свежее и ухоженнее, а именно этого мы и добиваемся.

Измени питание

Зимой наш рацион меняется: в нем становится меньше овощей и фруктов, а больше жирной и тяжелой пищи. Недостаток витаминов и полезных микроэлементов сказывается не только на самочувствии, но и на состоянии кожи и волос.

Постарайтесь включить в ваш рацион больше рыбы, орехов и овощей. Полезными также будут натуральные свежевыжатые соки. Помимо рациона важно уделить внимание и водному балансу: выпивайте в день минимум 8 стаканов воды.

Такое изменение в питании благоприятно скажется на всем вашем организме.

Домашний уход

После постоянного сухого воздуха и шапок волосы будут очень иссушены и следует уделить огромное внимание их глубокому увлажнению.

Конечно, можно сходить в салон, где вам предложат действенную, но очень недешевую процедуру по уходу, а можно справиться своими силами в домашних условиях. К радости, на рынке сейчас представлено огромное количество масок и бальзамов, которые могут в этом помочь.

Во многих марках представлены средства для sos-восстановления или глубокого увлажнения. Но наносить их надо не на пару минут, а выдержать минимум 20-25. К тому же, многие из них следует укутать под шапочку для душа и полотенце.

Результат от таких масок вы увидите уже после первого применения, но для того, чтобы добиться желаемого эффекта, их следует делать 1-2 раза в неделю на протяжении некоторого времени.

Защитные средства

Для того, чтобы не убить эффект от увлажняющих масок, советуем на некоторое время отказаться или хотя бы сократить использование фена и утюжков для укладки. Ведь все вы прекрасно знаете, как они сушат волосы.

Но если вы не готовы расстаться с феном, утюжком и плойкой, то необходимо подобрать качественное средство для термозащиты. Им следует пользоваться не только после зимы, но и круглый год, чтобы не подвергать ваши волосы неприятным испытанием в виде высоких температур.

Кстати, в виде защиты для волос абсолютно не подходят масла. Они часто иссушают пряди, образуя на них невидимую пленку. Лучше отдайте свое предпочтение легким спреям или кремам.

Не спешите снимать шапку

Начинать подготавливать свою шевелюру пора уже сейчас, а вот расставаться с головным убором еще совсем рано.

Волосы абсолютно точно не будут в восторге от холодных ветров, дождя или снега. Вся проделанная работа пойдет насмарку.

Лучше прятать длину под верхнюю одежду и шарф, а на голову можно надеть модный платок.