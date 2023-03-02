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3 часа назад

Дочь Чарли Шина показала тело в бикини

Lenta.ru

Дочь американского актера Чарли Шина Сэми поделилась снимком в откровенном образе с отдыха на Гавайях. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дочь Чарли Шина показала тело в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

18-летняя модель опубликовала фотографию, на которой показала тело в бикини розового цвета из ткани с эффектом металлик. Данный купальник представлен в ассортименте бренда Superdown за 95 фунтов стерлингов (8577 рублей).

Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — серьги-кольца.

Lenta.ru

Шин регулярно делится подобным контентом на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Красота,Бикини,
18+
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