Дочь Чарли Шина показала тело в бикини

Дочь американского актера Чарли Шина Сэми поделилась снимком в откровенном образе с отдыха на Гавайях. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

18-летняя модель опубликовала фотографию, на которой показала тело в бикини розового цвета из ткани с эффектом металлик. Данный купальник представлен в ассортименте бренда Superdown за 95 фунтов стерлингов (8577 рублей).

Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — серьги-кольца.

Lenta.ru