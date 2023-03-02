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1 час назад

Названы простые способы сохранить качество волос

Lenta.ru

Парикмахер назвала простые способы, которые помогают сохранить качество волос и выглядеть визуально моложе. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

Названы простые способы сохранить качество волос
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти посоветовала отказаться от электрических приборов. По ее мнению, уход за влажными прядями значительно влияет на их состояние.

«Любое нагревание вызовет дальнейший непоправимый ущерб волосам, из-за которого вы будете выглядеть старше. Рекомендую сократить использование стайлеров и сушить локоны естественным путем», — объяснила эксперт.

Помимо этого, специалист напомнила о важности использования термозащитного спрея, который защищает пряди от повреждений, вызванных высокими температурами. В заключение Петти рассказала, что правильно подобранный цвет волос и стрижка могут визуально омолодить внешность и подчеркнуть черты лица.

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