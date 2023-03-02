Белла Хадид стала лицом косметического бренда Charlotte Tilbury

"Белла — талант, характеризующий свое поколение, пионер позитивных перемен, поэтому я так рада объявить о нашем сотрудничестве. Белла — современная бьюти-икона, новатор в области креативных технологий. Вместе мы отметим силу красоты и разблокируем уверенность в каждом. Мы с Беллой одержима красотой, как и я, мы нарушаем границы миров, будь то реальных и виртуальных", — объяснила выбор амбассадора Шарлотта Тилбери.