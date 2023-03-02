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2 часа назад

Белла Хадид стала лицом косметического бренда Charlotte Tilbury

Газета.Ru

Модель Белла Хадид стала лицом косметического бренда Charlotte Tilbury. Об этом сообщила основательница марки, визажист Шарлотта Тилбери, в Instagram*.

Белла Хадид стала лицом косметического бренда Charlotte Tilbury
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Белла — талант, характеризующий свое поколение, пионер позитивных перемен, поэтому я так рада объявить о нашем сотрудничестве. Белла — современная бьюти-икона, новатор в области креативных технологий. Вместе мы отметим силу красоты и разблокируем уверенность в каждом. Мы с Беллой одержима красотой, как и я, мы нарушаем границы миров, будь то реальных и виртуальных", — объяснила выбор амбассадора Шарлотта Тилбери.

Бренд представил первую рекламную кампанию с Беллой Хадид, в которой виден лишь ее силуэт. В кадре модель, одета в обтягивающее платье и туфли на шпильке, соблазнительно двигается под музыку.

Красота,Белла Хадид,
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