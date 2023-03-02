Названы ингредиенты в средствах, вызывающие выпадение волос

Большинство женщин пользуются для ухода за волосами средствами, которые им вредят, пишет американское издание She Finds.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Дерматолог Анна Чакон назвала ингредиенты косметических продуктов, вызывающих выпадение волос.

Она призвала не покупать шампуни, кондиционеры, маски и муссы с этими веществами.

Сульфаты

Сульфаты — это очищающие химические вещества, которые содержатся в чистящих и моющих средствах. В частности, в шампунях используются два основных типа сульфатов — лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия. Они помогают удалять с волос жир и грязь. Но люди с редеющими волосами или чувствительной кожей головы рискуют только усугубить проблемы, используя средства с сульфатами.

— В некоторых случаях сульфаты способствуют повреждению и истончению волос, сильно раздражают кожу головы, — объяснила Чакон.

Парабены

Парабены — это химические консерванты. Они помогают предотвратить рост плесени и бактерий в продуктах для здоровья и красоты. Вещества продлевают срок годности многих косметических средств по уходу за кожей и волосами. Однако если в продукте их слишком много, они могут впитываться в кожу.

— Парабены нарушают нормальную работу гормональной системы у мужчин и женщин и вызывают выпадение волос, — предупредила специалист.

Силиконы

Силиконы в средствах по уходу за волосами образуют водонепроницаемое покрытие вокруг волосяной кутикулы. Ингредиент используется как термозащита, помогает волосам оставаться увлажненными изнутри, предотвращает появление завитков от влаги.