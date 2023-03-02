Названы главные ошибки при умывании

Красота кожи лица во многом зависит от правильного очищения, однако большинство людей делают это неправильно, пишет британский таблоид The Sun.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Дерматолог и медсестра Эмма Колуман назвала распространенные ошибки, которые совершают люди при умывании.

Запоминаем.

1. Грязное полотенце

Одно из худших «преступлений», совершаемых против кожи лица, — использование грязного полотенца после умывания.

— Если оставить полотенце висеть в ванной в течение нескольких дней между использованиями, оно станет рассадником бактерий, — рассказала дерматолог Колуман.

Она призвала стирать полотенца для лица после каждых двух использований.

2. Вода экстремальных температур

Холодная вода сушит кожу, поэтому нужно умываться тепловатой водой.

— Использование слишком горячей воды вызывает появление нитевидных вен и может привести к обострению акне и розацеа, — пояснила медсестра.

3. Чрезмерное трение лица

Трение лица может вызвать раздражение и нарушить хрупкий баланс бактерий на поверхности кожи. Эксперт посоветовала просто сбрызгивать лицо водой, а вытирать влагу нужно легкими круговыми движениями, не растягивая при этом кожу.

4. Жесткая вода

Качество воды почти невозможно контролировать, но тип воды, которая льется из крана, действительно может повлиять на кожу.

— Если человек живет в районе с жесткой водой, высокий уровень известкового налета может вызвать экзему и привести к сухости, — предостерегла специалист.

Чтобы минимизировать вред, можно наносить во время мытья смягчающее средство, чтобы препятствовать потере влаги.

5. Слишком частое умывание

Чрезмерное умывание также вредно: оно вызывает раздражение и нарушает микробиом кожи.