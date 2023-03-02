Названы главные ошибки при умывании

Красота кожи лица во многом зависит от правильного очищения, однако большинство людей делают это неправильно, пишет британский таблоид The Sun.
Дерматолог и медсестра Эмма Колуман назвала распространенные ошибки, которые совершают люди при умывании.
Запоминаем.
Одно из худших «преступлений», совершаемых против кожи лица, — использование грязного полотенца после умывания.
— Если оставить полотенце висеть в ванной в течение нескольких дней между использованиями, оно станет рассадником бактерий, — рассказала дерматолог Колуман.
Она призвала стирать полотенца для лица после каждых двух использований.
Холодная вода сушит кожу, поэтому нужно умываться тепловатой водой.
— Использование слишком горячей воды вызывает появление нитевидных вен и может привести к обострению акне и розацеа, — пояснила медсестра.
Трение лица может вызвать раздражение и нарушить хрупкий баланс бактерий на поверхности кожи. Эксперт посоветовала просто сбрызгивать лицо водой, а вытирать влагу нужно легкими круговыми движениями, не растягивая при этом кожу.
Качество воды почти невозможно контролировать, но тип воды, которая льется из крана, действительно может повлиять на кожу.
— Если человек живет в районе с жесткой водой, высокий уровень известкового налета может вызвать экзему и привести к сухости, — предостерегла специалист.
Чтобы минимизировать вред, можно наносить во время мытья смягчающее средство, чтобы препятствовать потере влаги.
Чрезмерное умывание также вредно: оно вызывает раздражение и нарушает микробиом кожи.
— Умываться один или два раза в день более чем достаточно, — подытожила дерматолог.