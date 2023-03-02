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4 часа назад

Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа

Lenta.ru

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летняя знаменитость записала видео, на котором она запечатлена в салоне автомобиля. При этом она рассказала, что часто использует инструменты ретуши для своих фото.

«Конечно же, приятно вам и мне, в частности, видеть себя красивую. Но безупречных людей не бывает», — призналась телезвезда.

На размещенных кадрах видно, что на лице Кудрявцевой отсутствует косметика.

«Еду на работу опухшая, не накрашенная, не причесанная. Реальность такова», — отметила она.

Ранее российский стилист Анна Тарасова объяснила желание Леры Кудрявцевой носить одежду не по возрасту. По словам специалиста, телеведущая любит одеваться дорого и выглядеть актуально не только в вечерних, но и повседневных нарядах.

Красота,Анна Тарасова,Лера Кудрявцева,
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