Россиянкам раскрыли старящие кожу распространенные привычки

Преждевременное старение кожи могут спровоцировать не только стресс и агрессивное воздействие внешних факторов, но и безобидные повседневные привычки, такие как сон на боку. Список распространенных старящих привычек дерматолог, эксперт бренда Likato Professional Светлана Студеникина раскрыла россиянкам в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Залог здоровой кожи — продуманный рацион, подчеркнула Студеникина. Употребление соленого, кофе, фастфуда, избыток сладкого и мучного, жесткие диеты неблагоприятно влияют не только на дерму, но и на организм в целом. Из-за неправильного питания нарушаются обмен веществ и работа ЖКТ, наступает обезвоживание кожи, объяснила она.

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Второй вызывающей ускоренное старение дермы привычкой Студеникина назвала систематическое нарушение режима сна. Его длительность прямо влияет на защитные функции кожи: недосып и пересып приводят к снижению тургора, эластичности, нарушению кровоснабжения. Помимо этого, из-за недосыпа появляются темные круги под глазами, при избытке сна — заломы на коже и отечность. Неблагоприятно на внешности сказывается и сон на боку или животе, добавила дерматолог. Также, по словам Студеникиной, ускоряют старение кожи курение и алкоголь.

Любителям загара тоже стоит быть аккуратнее, продолжила дерматолог. Посещение солярия вызывает фотостарение кожи, чрезмерная инсоляция приводит к ожогам, снижению эластичности и тургора кожи, появлению сухости и тусклости, гиперпигментации, сосудистым изменениям и даже к онкологии.