Перечислены самые популярные у россиян бьюти-услуги

Аналитики сервиса «Авито Услуги» перечислили самые популярные у россиян бьюти-процедуры. Результаты соответствующего исследования приводят «Известия».

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Эксперты выяснили, что в феврале спрос на услуги мастеров в сфере красоты вырос на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом визажистов клиенты искали на 98 процентов чаще. Второе место по динамике роста спроса заняли парикмахеры и стилисты по волосам (88 процентов).

Тройку лидеров, как сообщают специалисты, замкнули мастера по маникюру и педикюру (72 процента). Также стало известно, что средняя стоимость классического маникюра в стране составила 750 рублей.