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1 час назад

Перечислены самые популярные у россиян бьюти-услуги

Lenta.ru

Аналитики сервиса «Авито Услуги» перечислили самые популярные у россиян бьюти-процедуры. Результаты соответствующего исследования приводят «Известия».

Перечислены самые популярные у россиян бьюти-услуги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты выяснили, что в феврале спрос на услуги мастеров в сфере красоты вырос на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом визажистов клиенты искали на 98 процентов чаще. Второе место по динамике роста спроса заняли парикмахеры и стилисты по волосам (88 процентов).

Тройку лидеров, как сообщают специалисты, замкнули мастера по маникюру и педикюру (72 процента). Также стало известно, что средняя стоимость классического маникюра в стране составила 750 рублей.

Помимо этого, сообщается, что цена на ежедневный макияж по России начинается от одной тысячи рублей, а на вечерний — от двух с половиной тысяч. В то же время за парикмахерские услуги жители страны платят в среднем тысячу рублей.

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