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1 час назад

Лаванда, лазурь и милк: нейл-идеи, которые стоит осуществить весной 2023

WomanHit.ru

Женский праздник все ближе, а значит, пора подумать, какой маникюр вы планируете делать в честь такого важного дня. Мы собрали топовые идеи, если вы с мастером так и пришли к единому мнению.

Нейл-идеи, которые стоит осуществить весной 2023
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Сладкая глазурь

Переливающиеся ногти под весенним солнцем — что может быть более завораживающим! Пора немного отойти от матового покрытия и обратить внимание на глянцевые втирки и перламутровые топы. Тренд на «сладкие» ногти пришел к нам из Штатов, где молодые звезды вовсю экспериментируют с дизайном, в том числе и с «пончиковыми ногтями», как их прозвали за внешнее сходство со сладкой глазурью на выпечке. Главное, чтобы базовый цвет был слишком ярким, идеально, если это будет белая полупрозрачная база.

Лаванда

Супервесенний оттенок, который подходит любому цветотипу и, что немаловажно, дарит классное настроение, в отличие от простого нюда. В этом сезоне можно отказаться от дизайнов в пользу монохрома — лавандовый оттенок прекрасно смотрится на ногтях без декора. Еще лучше, если выберете лаванду на достаточно длинные ногти

Милк

Один из самых популярных оттенков последних лет. Особенно эффектно милк смотрится на длинных миндальных ногтях. Кому-то может показаться довольно скучным вариантом для праздника, но мы не согласны — светлая база открывает простор для фантазии вашего мастера. Попробуйте графику или стемпинг на нескольких пальцах.

Лазурь

Лазурный оттенок смотрится невероятно свежо и прекрасно поднимает настроение в теплые весенние дни. Почему бы не попробовать его и в праздник? Но если вам недостаточно одного цвета, можно поэкспериментировать с топом — лазурь хорошо сочетается с матовым топом. И, конечно, не забываем про минималистичный дизайн.

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