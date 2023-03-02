Секрет, который помогает азиаткам выглядеть моложе

Ни для кого не секрет, что большинство женщин из Южной Кореи выглядят моложе ровесниц из других стран — дело тут не только в особенностях генетики. К каким хитростям прибегают кореянки, чтобы поддерживать красоту и упругость кожи лица, рассказываем в материале «Рамблера».

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Кореянки поддерживают свою молодость, придерживаясь одного хитрого правила в домашнем уходе за лицом. Речь идет о ритуале под названием «правило трех секунд». Рассказываем, как он работает.

Умойтесь с использованием привычных вам средств (пенки, геля или мыла) и быстро промокните лицо полотенцем. Медленно отсчитайте про себя три секунды с этого момента, после чего сразу же нанесите на кожу первое увлажняющее средство (как правило, это тоник для лица). Спустя некоторое время можете дополнительно увлажнить кожу с помощью сыворотки и крема.