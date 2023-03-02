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41 минуту назад

Секрет, который помогает азиаткам выглядеть моложе

Мира Маркина

Ни для кого не секрет, что большинство женщин из Южной Кореи выглядят моложе ровесниц из других стран — дело тут не только в особенностях генетики. К каким хитростям прибегают кореянки, чтобы поддерживать красоту и упругость кожи лица, рассказываем в материале «Рамблера».

Секрет, который помогает азиаткам выглядеть моложе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Кореянки поддерживают свою молодость, придерживаясь одного хитрого правила в домашнем уходе за лицом. Речь идет о ритуале под названием «правило трех секунд». Рассказываем, как он работает.

Умойтесь с использованием привычных вам средств (пенки, геля или мыла) и быстро промокните лицо полотенцем. Медленно отсчитайте про себя три секунды с этого момента, после чего сразу же нанесите на кожу первое увлажняющее средство (как правило, это тоник для лица). Спустя некоторое время можете дополнительно увлажнить кожу с помощью сыворотки и крема.

Как долго можно хранить открытую косметику

В чем же заключается суть этого бьюти-лайфхака? За первые три секунды после умывания кожа просто не успевает высохнуть. Чтобы не упустить этот момент, еще перед началом водных процедур подготовьте тоник для лица и ватные диски — так средство будет удобнее быстро нанести.

Красота,
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