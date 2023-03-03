Хирург раскрыл причины асимметрии груди и способы ее коррекции

Пластический хирург Ваагн Азизян раскрыл причины асимметрии груди у женщин и перечислил безопасные способы, которые позволяют скорректировать ее внешний вид. Соответствующий комментарий приводит Life.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь, по словам доктора, визуальный изъян молочных желез может быть связан с генетической предрасположенностью и пороками развития в период беременности. Помимо этого, как сообщает медик, приобретенная асимметрия зачастую развивается при возрастных изменениях на фоне полового созревания, когда грудь значительно увеличивается в размерах.

Кроме того, Азизян добавил, что гормональный сбой или травмы и нарушения в позвоночнике влияют на отличия в форме, размере и расположении груди.