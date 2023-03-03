Названа главная старящая ошибка при уходе за волосами

Стилист онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти назвала главную старящую ошибку при уходе за волосами. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

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Так, эксперт призвала женщин с возрастом отказываться от использования при укладке термоинструментов, таких как утюжки, щипцы и фен.

«Поскольку ваши волосы начнут вырабатывать меньше кожного сала, они, естественно, будут менее увлажненными и более ломкими. В данном случае воздействие тепла, скорее всего, нанесет непоправимый ущерб, из-за которого вы будете выглядеть старше», — пояснила она.

В свою очередь, специалистка посоветовала сушить пряди естественным образом. При этом женщинам с вьющимися волосами для создания красивых упругих локонов она порекомендовала наносить текстурирующий спрей после душа и заплетать косы или использовать бигуди.