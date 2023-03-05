Лучшие домашние методы против выпадения волос

Нередко женщины сталкиваются с проблемой сильного выпадения волос, а это всегда вызывает беспокойство. Многие решают в тот же момент сменить средства для ухода за волосами или, поддаваясь уловкам маркетологов, бегут за чудо-масками в ближайший супермаркет.
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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как правильно бороться с выпадением волос и могут ли уходовые средства влиять на это.
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Как врач превентивной медицины я могу точно сказать, что выпадение волос в 99% случаев связано с состоянием здоровья в первую очередь, а не с ошибками ухода. Потому что ошибки в уходе влияют на качество волос, но не на их количество. Поэтому лучшее, что можно сделать, чтобы остановить избыточное выпадение волос: снизить уровень стресса, нормализовать сон, начать прием витаминов (витамин D, Омега-3, биотин, В6, В12).
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог
Если выпадение волос связано с приемом медикаментов, имеет смысл попросить лечащего врача подобрать менее агрессивное лечение, при беременности и кормлении – просто успокоиться и принять тот факт, что выпадение волос носит временный характер и прекратится, как только гормональный фон придет в норму.
Также не лишним будет посетить врача-эндокринолога, чтобы исключить заболевания щитовидной железы. Ну и, конечно, соблюдать элементарные правила ухода: не расчесывать влажные волосы, не спешить в процессе расчесывания, не ложиться спать с сырыми волосами, обязательно использовать не только шампунь, но и бальзам или кондиционер.
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог
Также эксперт советует исключить прически, которые сильно стягивают волосы (тугие косы, высокие хвосты и т.д.)