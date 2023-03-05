Лучшие домашние методы против выпадения волос

Как врач превентивной медицины я могу точно сказать, что выпадение волос в 99% случаев связано с состоянием здоровья в первую очередь, а не с ошибками ухода. Потому что ошибки в уходе влияют на качество волос, но не на их количество. Поэтому лучшее, что можно сделать, чтобы остановить избыточное выпадение волос: снизить уровень стресса, нормализовать сон, начать прием витаминов (витамин D, Омега-3, биотин, В6, В12).



Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог