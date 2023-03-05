Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
52 минуты назад

Лучшие домашние методы против выпадения волос

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

Нередко женщины сталкиваются с проблемой сильного выпадения волос, а это всегда вызывает беспокойство. Многие решают в тот же момент сменить средства для ухода за волосами или, поддаваясь уловкам маркетологов, бегут за чудо-масками в ближайший супермаркет.

Лучшие домашние методы против выпадения волос
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как правильно бороться с выпадением волос и могут ли уходовые средства влиять на это.

Видео дня
Как врач превентивной медицины я могу точно сказать, что выпадение волос в 99% случаев связано с состоянием здоровья в первую очередь, а не с ошибками ухода. Потому что ошибки в уходе влияют на качество волос, но не на их количество. Поэтому лучшее, что можно сделать, чтобы остановить избыточное выпадение волос: снизить уровень стресса, нормализовать сон, начать прием витаминов (витамин D, Омега-3, биотин, В6, В12).
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Если выпадение волос связано с приемом медикаментов, имеет смысл попросить лечащего врача подобрать менее агрессивное лечение, при беременности и кормлении – просто успокоиться и принять тот факт, что выпадение волос носит временный характер и прекратится, как только гормональный фон придет в норму.

Стилист рассказала, какой уход за волосами старит

Также не лишним будет посетить врача-эндокринолога, чтобы исключить заболевания щитовидной железы. Ну и, конечно, соблюдать элементарные правила ухода: не расчесывать влажные волосы, не спешить в процессе расчесывания, не ложиться спать с сырыми волосами, обязательно использовать не только шампунь, но и бальзам или кондиционер.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Также эксперт советует исключить прически, которые сильно стягивают волосы (тугие косы, высокие хвосты и т.д.)

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий