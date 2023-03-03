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1 час назад

Действенные лайфхаки по уходу за кожей

РИА "ФедералПресс"

Чтобы восстановить кожу лица после зимних холодов, можно воспользоваться парой приемов от косметолога. Какие уходовые процедуры самые эффективные, рассказала врач-дерматолог Елена Богатова.

Действенные лайфхаки по уходу за кожей
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Весной лицо и тело нуждаются в особой поддержке», – отметила дерматолог.

В первую очередь стоит помнить, что для измученной холодами кожи не подходят агрессивные пилинги и очищающие средства.

Лучше воспользоваться мягкими пенками или гелями. Кремы с плотной текстурой в этот период стоит заменить на легкие с содержанием гиалуроновой кислоты, а также добавить SPF с индексом не менее 30, объясняет Елена Богатова.

Чтобы вернуть коже цвет можно пользоваться сыворотками с витаминами А, С, Е, гиалуроновой кислотой и маслом макадамии, передает Life.ru.

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