Действенные лайфхаки по уходу за кожей

Чтобы восстановить кожу лица после зимних холодов, можно воспользоваться парой приемов от косметолога. Какие уходовые процедуры самые эффективные, рассказала врач-дерматолог Елена Богатова.

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«Весной лицо и тело нуждаются в особой поддержке», – отметила дерматолог.

В первую очередь стоит помнить, что для измученной холодами кожи не подходят агрессивные пилинги и очищающие средства.

Лучше воспользоваться мягкими пенками или гелями. Кремы с плотной текстурой в этот период стоит заменить на легкие с содержанием гиалуроновой кислоты, а также добавить SPF с индексом не менее 30, объясняет Елена Богатова.