Действенные лайфхаки по уходу за кожей

Чтобы восстановить кожу лица после зимних холодов, можно воспользоваться парой приемов от косметолога. Какие уходовые процедуры самые эффективные, рассказала врач-дерматолог Елена Богатова.
«Весной лицо и тело нуждаются в особой поддержке», – отметила дерматолог.
В первую очередь стоит помнить, что для измученной холодами кожи не подходят агрессивные пилинги и очищающие средства.
Лучше воспользоваться мягкими пенками или гелями. Кремы с плотной текстурой в этот период стоит заменить на легкие с содержанием гиалуроновой кислоты, а также добавить SPF с индексом не менее 30, объясняет Елена Богатова.
Чтобы вернуть коже цвет можно пользоваться сыворотками с витаминами А, С, Е, гиалуроновой кислотой и маслом макадамии, передает Life.ru.