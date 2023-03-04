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3 часа назад

Как избавиться от второго подбородка в домашних условиях

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

Второй подбородок – проблема распространенная и беспокоит большое количество как женщин, так и мужчин.

Как избавиться от второго подбородка в домашних условиях
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Потому каждый был бы рад узнать о тех средствах и методах, которые помогут с ним справиться и сделать кожу лица более упругой и подтянутой.

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"Рамблер" поговорил с врачом косметологом и узнал, какие действия помогут в борьбе со вторым подбородком.

Для начала нужно понимать, что под кожей лица расположено порядка 70 мышц, которые крепятся к 29 черепным костям. С возрастом, а также при неправильном питании, нездоровом образе жизни и избыточном весе мышечный корсет ослабевает, появляются обвисания кожи и подкожного жира, которые и создают непривлекательный второй подбородок.

Также причиной второго подбородка может быть гипертонус затылочной группы мышц, который провоцирует нарушение оттока жидкости и накопление ее в тканях, поэтому в вопросах коррекции второго подбородка надо действовать от обратного.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

В первую очередь, по словам эксперта, важно пересмотреть свой рацион питания, нормализовать и стабилизировать вес, следить за осанкой и правильным положением головы и шеи относительно тела.

Только после всего этого можно приступать к работе с самим подбородком – руками или с помощью специальных роликов делать ежедневный массаж зоны подбородка и шеи, проводить гимнастику для мимических мышц.

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В Сети также много тех, кто советует использовать полотенце, свернутое в жгут. Важно перед этим обильно смочить полотенце в холодной воде с солью. После этого отожмите его, разотрите подбородок и похлопайте по нему растянутым жгутом.

Помимо этого необходимо подобрать полупрофессиональные средства домашнего ухода для коррекции данной зоны. Сегодня на рынке можно найти довольно эффективные кремы с лифтинг-эффектом.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Главное - регулярность и поддержка косметолога, который обучит правильным техникам и будет видеть промежуточные результаты.

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