Звездные парикмахеры раскрыли способы улучшить состояние седых волос

Редактора портала Best Life совместно со звездными парикмахерами раскрыли способы, с помощью которых можно улучшить состояние седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам специалистов, данный тип прядей требует особо ухода. «Седые волосы, как правило, теряют свою способность оставаться увлажненными, поскольку с возрастом волосяной фолликул вырабатывает меньше кожного сала», — рассказал стилист Грегори Паттерсон и посоветовал включить в уход средства, действие которых направлено на увлажнение.

В то же время преподаватель косметического бренда Aveda Брэнди Девилье порекомендовал раз в неделю использовать шампунь для коррекции цвета, а именно с фиолетовым пигментом. Жестка вода и солнечное излучение делают седые волосы тусклыми, уточнил эксперт.

Вдобавок Паттерсон обратил внимание читателей на уход за кожей головы. Так, он отметил, что для блеска локонов нужно использовать скрабы и масла. Второй продукт можно применять каждый день, втирая его непосредственно в кожу головы. Помимо прочего, собеседник издания напомнил о вреде чрезмерного мытья волос. «Наши волосы нуждаются в натуральных маслах, которые производит кожа головы», — заявил он и предложил прибегать к данному процессу один или два раза в неделю.