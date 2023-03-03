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3 часа назад

Звездные парикмахеры раскрыли способы улучшить состояние седых волос

Lenta.ru

Редактора портала Best Life совместно со звездными парикмахерами раскрыли способы, с помощью которых можно улучшить состояние седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Звездные парикмахеры раскрыли способы улучшить состояние седых волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, данный тип прядей требует особо ухода. «Седые волосы, как правило, теряют свою способность оставаться увлажненными, поскольку с возрастом волосяной фолликул вырабатывает меньше кожного сала», — рассказал стилист Грегори Паттерсон и посоветовал включить в уход средства, действие которых направлено на увлажнение.

В то же время преподаватель косметического бренда Aveda Брэнди Девилье порекомендовал раз в неделю использовать шампунь для коррекции цвета, а именно с фиолетовым пигментом. Жестка вода и солнечное излучение делают седые волосы тусклыми, уточнил эксперт.

Вдобавок Паттерсон обратил внимание читателей на уход за кожей головы. Так, он отметил, что для блеска локонов нужно использовать скрабы и масла. Второй продукт можно применять каждый день, втирая его непосредственно в кожу головы. Помимо прочего, собеседник издания напомнил о вреде чрезмерного мытья волос. «Наши волосы нуждаются в натуральных маслах, которые производит кожа головы», — заявил он и предложил прибегать к данному процессу один или два раза в неделю.

В свою очередь, владелица салона красоты Love Lane в Джерси Кристина Маккаро предупредила о необходимости очищать расчески и инструменты для укладки от грязи. «Удалите все волосы с ваших щеток с помощью шампуня и положите на полотенце, чтобы они высохли. Очистите горячие инструменты спиртом», — заключила она.

Красота,
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