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2 часа назад

Мифы о перманенте: насколько болезненны 'такие "рисунки"

СОВА

Перманентный макияж – "рисунки", имитирующие нанесение косметики – способен приукрасить внешность и сделать выразительные акценты. На такую процедуру многие женщины не решаются, опасаясь последствий.

Мифы о перманенте: насколько болезненны 'такие "рисунки"
Фото: СОВАСОВА

О мифах перманента рассказала мастер Мария Вебер, пишет Тульская служба новостей.

Перманентный макияж – это внедрение пигмента в верхний слой кожи, который позволяет быть красивой круглосуточно. С помощью этого стойкого преображения можно скорректировать форму бровей, придать губам красивый оттенок, сделать глаза более выразительными.

Бытует несколько названий процедуры: татуаж, напыление, перманент и другие. Под этим подразумевается одно, а мифов появилось много.

Миф 1: это больно

Мария Вебер отметила, что это самый популярный миф. Все страхи по поводу болезненных ощущений надуманы: напыление поверхностное и практически не ощущается на коже.

Миф 2: нельзя делать зимой

Перманент можно делать в любое время года, так как ультрафиолетовые лучи есть и зимой, и летом.

- Конечно, если вы планируете отпуск в жаркие страны, то перманент лучше сделать за 30 дней до отдыха или после, - пояснила Мария Вебер.

Миф 3: может быть аллергия

Женщина может сама не знать, на что у нее аллергия, поэтому ее появление непредсказуемо. В состав анестезии входят лидокаин и новокаин - на эти составляющие может быть аллергия, но если вы лечили зубы, то аллергии, скорее всего, нет, так как чаще всего стоматологи используют анестезию, сказала специалист.

Миф 4: после татуажа кожа долго заживает

Если речь идет о бровях и межресничке, то после процедуры образуются небольшие корочки, которые сходят спустя семь дней. Губы заживают за пару дней. А вот реальностью является то, что во время сеансов перманентного макияжа можно заразиться гепатитами B и С.

Красота,Мария Вебер,
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