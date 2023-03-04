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4 часа назад

Косметолог дала рекомендации по уходу за руками

Секрет Фирмы

Состоянию кожи лица принято уделять особое внимание: и тебе кремы, и пенки для умывания, и пилинги, и термальная вода — всё, что хочешь.

Косметолог дала рекомендации по уходу за руками
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Между тем в мире косметологии принято считать, что руки женщины расскажут о возрасте больше, чем её лицо. Так что внимание нужно уделять и этой части тела.

По словам Олеси Панченко, руки всегда расскажут о возрасте женщины, потому что им уделяют меньше всего внимания. Маникюр и увлажняющий крем — это в лучшем случае, зачастую нет даже и этого.

Между тем сухой воздух и бытовая химия плохо влияют на состояние кожи — она нуждается в очищении и увлажнении.

Важно раз в неделю пользоваться пилингом или скрабом, а потом наносить питательную маску. А увлажняющий крем идеально применять и утром, и вечером.

Ещё следует защищать кожу рук, так же как и лицо, от солнца. Это поможет предотвратить появление пигментных пятен и ранних морщин.

Врач посоветовала также водить машину в специальных перчатках. Это позволит защитить кожу от ультрафиолета, мозолей и раздражения.

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