Пластический хирург назвал самые опасные операции

Пластический хирург назвал самыми опасными операциями липосакцию и подтяжку век. Вообще-то любая пластика — это риск. После неё могут быть отёки, гематомы, воспаления и инфекции. Но есть четыре операции, причём весьма популярные, которые могут привести к инвалидности и даже смерти, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Копасов. Самая опасная из них — липосакция.
Казалось бы, чем страшна липосакция, ведь это всего несколько проколов? На самом деле для организма эта процедура почти как ожог, потому что затрагивает очень большую площадь под кожей — талию, спину, живот, ноги.
Так что делать липосакцию должен опытный хирург. И желательно убирать не больше 3 л жира, иначе риски опасных последствий возрастут в несколько раз, предупредил врач.
Многие считают процедуру коррекции верхних или нижних век одной из самых простых. На самом деле блефаропластика может закончиться полной слепотой. После операции может начаться кровотечение. Попавшая в глазницу кровь может сдавить глазной нерв, что приведёт к потере зрения.
Пациента после блефаропластики нужно наблюдать в течение пяти дней и при первых же признаках осложнений госпитализировать.
В список опасных пластических операций попала подтяжка лица. После неё есть риски остаться инвалидом. Например, можно повредить ветви лицевого нерва — и пациент не сможет моргать или у него не будут сокращаться мышцы рта.
Подтяжка живота, или абдоминопластика, тоже может навредить. Есть риск развития некроза, перитонита и кровотечения. А если хирург заденет брюшину, пациент может и умереть. Так что лучше доверить процедуру проверенному специалисту.
Снизить риск осложнений после пластических операций можно, если не пренебрегать предварительными обследованиями, рассказывать врачам даже о небольших жалобах на здоровье до операции и строго следовать рекомендациям после, сказал врач «Газете.ru».