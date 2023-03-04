Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
59 минут назад

Пластический хирург назвал самые опасные операции

Секрет Фирмы

Пластический хирург назвал самыми опасными операциями липосакцию и подтяжку век. Вообще-то любая пластика — это риск. После неё могут быть отёки, гематомы, воспаления и инфекции. Но есть четыре операции, причём весьма популярные, которые могут привести к инвалидности и даже смерти, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Копасов. Самая опасная из них — липосакция.

Пластический хирург назвал самые опасные операции
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Казалось бы, чем страшна липосакция, ведь это всего несколько проколов? На самом деле для организма эта процедура почти как ожог, потому что затрагивает очень большую площадь под кожей — талию, спину, живот, ноги.

Так что делать липосакцию должен опытный хирург. И желательно убирать не больше 3 л жира, иначе риски опасных последствий возрастут в несколько раз, предупредил врач.

Многие считают процедуру коррекции верхних или нижних век одной из самых простых. На самом деле блефаропластика может закончиться полной слепотой. После операции может начаться кровотечение. Попавшая в глазницу кровь может сдавить глазной нерв, что приведёт к потере зрения.

Пациента после блефаропластики нужно наблюдать в течение пяти дней и при первых же признаках осложнений госпитализировать.

В список опасных пластических операций попала подтяжка лица. После неё есть риски остаться инвалидом. Например, можно повредить ветви лицевого нерва — и пациент не сможет моргать или у него не будут сокращаться мышцы рта.

Подтяжка живота, или абдоминопластика, тоже может навредить. Есть риск развития некроза, перитонита и кровотечения. А если хирург заденет брюшину, пациент может и умереть. Так что лучше доверить процедуру проверенному специалисту.

Снизить риск осложнений после пластических операций можно, если не пренебрегать предварительными обследованиями, рассказывать врачам даже о небольших жалобах на здоровье до операции и строго следовать рекомендациям после, сказал врач «Газете.ru».

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий